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ФНС запретила переводы в онлайн-казино «Азино Три топора» 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: YouTube
Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам переводить средства на счета компании Victory 777 N. V., которая является оператором нелегального онлайн-казино Azino777 ("Азино Три топора"), сообщили РИА Новости в налоговом ведомстве.
"На основании достоверных сведений, полученных от российской кредитной организации, компания Victory 777 N. V. была включена в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации", — сообщили в ФНС.
По данным налоговой службы, через сайты и "зеркальные" сайты, компании, содержащие наименование Azino, осуществлялась оплата участия физических лиц в азартных играх, которые в России являются незаконными.
По действующему законодательству, российские банки теперь обязаны отказывать плательщикам в проведении операций по переводу денежных средств, в том числе электронных, по счётам указанной компании.
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Комментарии
Компании , Федеральная налоговая служба , РИА Новости
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