ФНС запретила переводы в онлайн-казино «Азино Три топора»

"На основании достоверных сведений, полученных от российской кредитной организации, компания Victory 777 N. V. была включена в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации", — сообщили в ФНС.

По данным налоговой службы, через сайты и "зеркальные" сайты, компании, содержащие наименование Azino, осуществлялась оплата участия физических лиц в азартных играх, которые в России являются незаконными.

По действующему законодательству, российские банки теперь обязаны отказывать плательщикам в проведении операций по переводу денежных средств, в том числе электронных, по счётам указанной компании.