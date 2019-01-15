Доступ к Azino 777 перекрыли

«Компания Victory 777 N. V. была включена в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации", — цитирует агентство слова представителя ФНС.

При этом собеседник издания отметил, что информацию об этом в ФНС получили от «российской кредитной организации».

По сведениям специалистов налоговой, компания организовала проведение нелегальных азартных игр онлайн, участие в которых пользователи оплачивали через сайты и «зеркала», содержащие название казино — Azino. Согласно российскому законодательству, все кредитные организации теперь обязаны отказывать клиентам е переводы средств на счета Victory 777 N. V.