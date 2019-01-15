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Доступ к Azino 777 перекрыли 

Рамблер + ещё 9 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам обслуживать счета компании Victory 777 N. V., которая является оператором онлайн-казино «Азино 777», сообщает РИА Новости.
«Компания Victory 777 N. V. была включена в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации", — цитирует агентство слова представителя ФНС.
При этом собеседник издания отметил, что информацию об этом в ФНС получили от «российской кредитной организации».
По сведениям специалистов налоговой, компания организовала проведение нелегальных азартных игр онлайн, участие в которых пользователи оплачивали через сайты и «зеркала», содержащие название казино — Azino. Согласно российскому законодательству, все кредитные организации теперь обязаны отказывать клиентам е переводы средств на счета Victory 777 N. V.
Игорная деятельность в российском сегменте интернета была запрещена в 2006 году. С 2012 года Роскомнадзор получил полномочия вносить сайты онлайн-казино в реестр запрещённых сайтов, которые в обязательном порядке должны быть заблокированы интернет-провайдерами.
Комментарии40
Компании , Федеральная налоговая служба , Роскомнадзор , РИА Новости
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