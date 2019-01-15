Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.12
$
67.25
76.83
76.97
Прогноз
21.01 – 28.01
$
67.30
76.50
Индексы и котировки Brent
59.88
+0.18 Золото
1289.41
+0.04 РТС
1145.31
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
15.01
1.1432
–0.0025
31.12
1.1457
11.01
31.12
18.12

Кирилл Смирнов назначен на должность креативного директора Rambler Group 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Рамблер
На этой позиции Кирилл будет отвечать за развитие платформы бренда Okko, под которым будет работать созданная Rambler Group видео-экосистема, объединяющая онлайн-кинотеатр Okko и офлайн-кинотеатры «Синема парк» и «Формула Кино». Переход на единый бренд будет осуществлен до конца 2019 года.
Наряду с этим Кирилл будет осуществлять творческий надзор за рекламными проектами ключевых клиентов и координировать работу креативных команд, работающих в разных подразделениях группы.
При этом Кирилл Смирнов продолжит работать в агентстве Cinema Point в должности директора по развитию. Его приоритетными задачами на 2019 год на этой позиции будет усиление направления по разработке контента. Кирилл Смирнов обладает более чем 20-летним опытом работы в индустрии рекламы. В Rambler Group работает с 2015 года, ранее занимал должности директора по развитию digital в ADV Group, работал на руководящих должностях в DDB, BBDO, Proximity, RAPP и других крупных международных рекламных агентствах.
Максим Тадевосян, заместитель генерального директора Rambler Group:
«Появление должности креативного директора Rambler Group — результат интеграционных процессов, которые происходили в группе в 2018 году. Мы находимся в процессе создания единой экосистемы, в состав которой входят крупнейшие российские диджитал-медиа, ведущая сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и лидирующий онлайн-кинотеатр Okko. У такой структуры нет аналогов на российском рынке с точки зрения набора входящих в нее активов. Я уверен, что опыт Кирилла сможет быть полезен как для B2B, так и для B2C сегментов нашего бизнеса».
Яна Бардинцева, директор по маркетингу Rambler Group:
«Перед креативным директором группы стоит амбициозная задача: ему предстоит развивать платформу бренда, который объединяет очень разнородный клиентский опыт, связанный с потреблением видеоконтента в онлайне и офлайне. Уверена, что компетенции Кирилла Смирнова, в том числе в области маркетирования киноконтента, позволят сделать бренд Okko лидером кинотеатрального рынка, привлекательным для разных клиентских сегментов».
Комментарии
Компании , Кирилл Смирнов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай выразил свою позицию по «Северному потоку-2»2
Бедных россиян посчитают по-новому2
Контроль за отправителями денег за рубеж усилят
Названа цена победы над бедностью в России3
Медведев назвал главные вызовы мировой экономике
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
03:08
Нефтяников вызовут на ковер за слишком дорогой бензин
Экономика Компании
03:30
Медведев назвал длинные новогодние каникулы вредными
Экономика
01:27
Партнеры России получили «письма несчастья»
Экономика Статьи
00:52
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
Личный счет Статьи
03:31
Банки готовятся к проблемам
Экономика Статьи
01:26
Индия нанесла неожиданный удар по США
Экономика Статьи
02:03
Сбербанк обновил ставки по ипотеке
Личный счет Недвижимость
00:30
Зажать Россию: США опустились до шантажа
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение