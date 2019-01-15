Кирилл Смирнов назначен на должность креативного директора Rambler Group 

На этой позиции Кирилл будет отвечать за развитие платформы бренда Okko, под которым будет работать созданная Rambler Group видео-экосистема, объединяющая онлайн-кинотеатр Okko и офлайн-кинотеатры «Синема парк» и «Формула Кино». Переход на единый бренд будет осуществлен до конца 2019 года.
Наряду с этим Кирилл будет осуществлять творческий надзор за рекламными проектами ключевых клиентов и координировать работу креативных команд, работающих в разных подразделениях группы.
При этом Кирилл Смирнов продолжит работать в агентстве Cinema Point в должности директора по развитию. Его приоритетными задачами на 2019 год на этой позиции будет усиление направления по разработке контента. Кирилл Смирнов обладает более чем 20-летним опытом работы в индустрии рекламы. В Rambler Group работает с 2015 года, ранее занимал должности директора по развитию digital в ADV Group, работал на руководящих должностях в DDB, BBDO, Proximity, RAPP и других крупных международных рекламных агентствах.
Максим Тадевосян, заместитель генерального директора Rambler Group:
«Появление должности креативного директора Rambler Group — результат интеграционных процессов, которые происходили в группе в 2018 году. Мы находимся в процессе создания единой экосистемы, в состав которой входят крупнейшие российские диджитал-медиа, ведущая сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и лидирующий онлайн-кинотеатр Okko. У такой структуры нет аналогов на российском рынке с точки зрения набора входящих в нее активов. Я уверен, что опыт Кирилла сможет быть полезен как для B2B, так и для B2C сегментов нашего бизнеса».
Яна Бардинцева, директор по маркетингу Rambler Group:
«Перед креативным директором группы стоит амбициозная задача: ему предстоит развивать платформу бренда, который объединяет очень разнородный клиентский опыт, связанный с потреблением видеоконтента в онлайне и офлайне. Уверена, что компетенции Кирилла Смирнова, в том числе в области маркетирования киноконтента, позволят сделать бренд Okko лидером кинотеатрального рынка, привлекательным для разных клиентских сегментов».