«Почта России» начала продавать алкоголь по всей стране

Почта России » продает слабоалкогольные напитки в 3,2 тыс. почтовых отделениях по всей России, сообщили RNS в пресс-службе «Почты России».

«В настоящее время реализация слабоалкогольной продукции осуществляется в 3,2 тыс. почтовых отделений в 41 филиале по всей территории РФ. При этом основной упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной сертифицированной алкогольной продукции», — сообщили RNS в пресс-службе почтового оператора, подчеркнув, что это важная мера, поскольку «ежегодно более 1,2 тыс. человек (по данным Роспотребнадзора) становятся жертвами некачественного алкоголя и его суррогатов».

«Из указанного числа отделений лишь 5% приходятся на долю городских ОПС», — отметил представитель «Почты России». По его словам, проект продажи слабоалкогольной продукции стартовал осенью прошлого года.

«"Почта России" работает в рамках существующего законодательства и полностью соблюдает все требования Федерального закона N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"», — сообщили в пресс-службе «Почты России».

Представитель почтового оператора добавил, что продажа алкогольной продукции «ведется только в стационарных торговых объектах и в определенные временные рамки с применением контрольно-кассовых аппаратов».

«Вся реализация алкогольной продукции ведется через единую государственную автоматизированную информационную систему, предназначенную для государственного контроля над объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», — уточнили в пресс-службе «Почты России».

«Перспективы расширения географии проекта станут понятны после подведения его первых итогов», — отметили во ФГУП «Почта России».