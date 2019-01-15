Основатель Huawei отверг обвинения властей США в шпионаже в пользу Китая

Основатель телекоммуникационной корпорации Huawei Жэнь Чжэнфэй отверг обвинения в шпионаже в пользу КНР, с которыми в адрес этой компании выступают власти США. Об этом он заявил в интервью иностранным журналистам, передает во вторник агентство Bloomberg

"Я люблю свою страну, я поддерживаю коммунистическую партию, — приводит Bloomberg слова Жэнь Чжэнфэя. — Но я не сделаю ничего, чтобы нанести ущерб [остальному] миру".

Основатель компании также заявил, что он скучает по своей дочери, финансовому директору компании Мэн Ваньчжоу, которая была арестована в Канаде по запросу властей США, обвиняющих ее в нарушении американских санкций в отношении Ирана.

Основатель Huawei высказал мнение, что проблемы его компании с американской юстицией являются следствием торговой войны между США и Китаем, которую начал президент США Дональд Трамп . В то же время он высоко оценил экономическую политику нынешнего главы Белого дома.