Основатель телекоммуникационной корпорации Huawei Жэнь Чжэнфэй отверг обвинения в шпионаже в пользу КНР, с которыми в адрес этой компании выступают власти США. Об этом он заявил в интервью иностранным журналистам, передает во вторник агентство Bloomberg.
"Я люблю свою страну, я поддерживаю коммунистическую партию, — приводит Bloomberg слова Жэнь Чжэнфэя. — Но я не сделаю ничего, чтобы нанести ущерб [остальному] миру".
Основатель компании также заявил, что он скучает по своей дочери, финансовому директору компании Мэн Ваньчжоу, которая была арестована в Канаде по запросу властей США, обвиняющих ее в нарушении американских санкций в отношении Ирана.
Основатель Huawei высказал мнение, что проблемы его компании с американской юстицией являются следствием торговой войны между США и Китаем, которую начал президент США Дональд Трамп. В то же время он высоко оценил экономическую политику нынешнего главы Белого дома.
"Huawei — все равно что кунжутное семечко в торговом конфликте между Китаем и США", — сказал Жэнь Чжэнфэй. "Трамп — великий президент, — добавил он. — Он осмелился провести массированное сокращение налогов, что принесет выгоду бизнесу". Однако вы должны хорошо обращаться с компаниями и со странами, чтобы они испытывали желание инвестировать в США, и правительство могло собирать достаточно налогов", — сказал он.