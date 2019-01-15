Bloomberg: после ареста Huawei госкомпаниям Китая посоветовали избегать поездок в США

Китайские власти попросили некоторые государственные компании избегать командировок в Соединенные Штаты и на территорию их стран-союзниц. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Кроме того, власти попросили проявить дополнительные меры предосторожности в защите их гаджетов, если сотрудники компаний все же планируют выезжать за пределы границы. С таким предупреждением выступила комиссия по контролю и управлению государственными активами, под контролем которой находится порядка ста госкомпаний.

Предупреждение распространяется на страны, которые участвуют в обмене разведданных "Пять глаз": Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

Неизвестно, как долго должны действовать новые рекомендации, поясняет агентство.

Китайские и американские руководители компаний стали более осторожными во время деловых поездок после ареста финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, говорится в материале.