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Bloomberg: после ареста Huawei госкомпаниям Китая посоветовали избегать поездок в США 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Китайские власти попросили некоторые государственные компании избегать командировок в Соединенные Штаты и на территорию их стран-союзниц. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Кроме того, власти попросили проявить дополнительные меры предосторожности в защите их гаджетов, если сотрудники компаний все же планируют выезжать за пределы границы. С таким предупреждением выступила комиссия по контролю и управлению государственными активами, под контролем которой находится порядка ста госкомпаний.
Предупреждение распространяется на страны, которые участвуют в обмене разведданных "Пять глаз": Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.
Неизвестно, как долго должны действовать новые рекомендации, поясняет агентство.
Китайские и американские руководители компаний стали более осторожными во время деловых поездок после ареста финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, говорится в материале.
6 декабря 2018 года она была задержана в Канаде по требованию США. Уже 12 декабря суд в Канаде решил выпустить финдиректора Huawei под залог. Сумма залога составила около $7,5 млн Китайская сторона настаивает на освобождении задержанной, а в МИДе КНР пообещали Канаде "серьезные последствия", если власти страны не отпустят Мэн Ваньчжоу.
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Компании , МИД , Bloomberg
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