Екатерина Трофимова покинула пост генерального директора АКРА

Ранее об этом РИА Новости сообщал источник.

Данное решение было объявлено на совете директоров агентства в четверг. "Совет директоров АКРА объявил, что Екатерина Трофимова объявила об уходе с поста генерального директора АКРА", — отметили в агентстве.

"Совет директоров признает позитивные результаты, достигнутые на начальном этапе развития АКРА, и вклад Екатерины в успешную организацию агентства. Теперь АКРА сконцентрирует свои усилия на следующем этапе своего развития", — отмечается в сообщении.

В АКРА также заявили, что Центральный банк РФ был проинформирован о решении Трофимовой. "Правление и персонал будут и далее развивать и расширять бизнес агентства. АКРА будет стремиться укреплять свою корпоративную культуру, сформированную за последние три года", — заключили в рейтинговом агентстве.