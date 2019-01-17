Екатерина Трофимова покинула пост генерального директора Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.
Ранее об этом РИА Новости сообщал источник.
Данное решение было объявлено на совете директоров агентства в четверг. "Совет директоров АКРА объявил, что Екатерина Трофимова объявила об уходе с поста генерального директора АКРА", — отметили в агентстве.
"Совет директоров признает позитивные результаты, достигнутые на начальном этапе развития АКРА, и вклад Екатерины в успешную организацию агентства. Теперь АКРА сконцентрирует свои усилия на следующем этапе своего развития", — отмечается в сообщении.
В АКРА также заявили, что Центральный банк РФ был проинформирован о решении Трофимовой. "Правление и персонал будут и далее развивать и расширять бизнес агентства. АКРА будет стремиться укреплять свою корпоративную культуру, сформированную за последние три года", — заключили в рейтинговом агентстве.
АКРА учреждено 20 ноября 2015 года. Акционерами АКРА стали 27 крупнейших российских компаний и финансовых институтов с долями 3,7% уставного капитала, общий объем которого составил более 3 миллиардов рублей. Трофимова возглавляла АКРА с момента создания в 2015 году. Ранее она входила в правление Газпромбанка.