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BlaBlaCar запустит сервис для легальных автобусных перевозчиков 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Платформа поиска автомобильных попутчиков для совершения междугородних поездок BlaBlaCar запускает сервис для легальных автобусных перевозчиков — BlaBlaCar Pro, говорится в сообщении компании.
Легальные перевозчики смогут публиковать свои предложения о поездках на платформе BlaBlaCar после процедуры ручной модерации, говорится в сообщении. Новый сервис станет для них дополнительным источником пассажирского трафика, помогая более эффективно заполнять свободные места в салоне, отмечается в сообщении. Пассажирам нововведение даст больший выбор вариантов для совершения поездок: по месту и времени отправления, стоимости, типу транспортного средства, характеристикам комфортности.
Перевозчику для подключения к сервису необходимо оставить заявку на сайте и предоставить документы, подтверждающие легальный статус его коммерческой деятельности, которые будут проверяться в ручном режиме.
"BlaBlaCar нанял команду экспертов, которая в индивидуальном порядке будет проверять документы каждого партнера, чтобы обеспечить доступ к платформе только для легальных перевозчиков", — заверили в BlaBlaCar.
После этого перевозчик получит доступ к профессиональному аккаунту, который представляет собой инструмент диспетчера.
На начальном этапе партнерство с BlaBlaCar будет бесплатным, впоследствии будет взиматься плата. Ее размер пока не определен, но в компании обещают, что он будет учитывать интересы автобусных компаний и не должен повлиять на стоимость билетов для пассажиров. На сегодня BlaBlaCar уже сотрудничает примерно с 200 перевозчиками и рассчитывает, что до конца 2019 года число партнеров достигнет примерно 1 тысячи, сказала РИА Новости руководитель BlaBlaCar в России Ирина Рейдер.
В течение следующих месяцев BlaBlaCar будет внедрять допопции: возможность публиковать на платформе предложения перевозчиков с других сайтов, увеличивая выбор для пассажиров; идентификация пользователей по документам (ID-check), которая повысит безопасность использования сервиса; онлайн-покупка билетов на автобус.
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Компании , Экономика , РИА Новости
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