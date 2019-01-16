Греф вынес неутешительный вердикт Европе

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Греф предсказал Европе отсталость 

Lenta.ru + ещё 3 49 минут назад
Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует, что слишком жесткое регулирование новых технологий приведет к отсталости Европы уже в ближайшее время. Такое мнение он высказал в ходе Гайдаровского форума, сообщает ТАСС.
Топ-менеджер связывает свой прогноз с подписанием регламента Global data protection regulation (GDPR), что стало причиной остановки прогресса ЕС в развитии технологий искусственного интеллекта. В связи с избыточным контролем государств над цифровой экономикой, Европа станет отставать в этой области в ближайшем будущем.
«Не нужно спешить с регулированием, не нужно регулировать то, что мы еще до конца не видим и не понимаем, это очень сильно бьет по технологиям», — отметил глава Сбербанка. Для России такой европейский опыт нежелателен. Китайская и американская модели с низким уровнем контроля более совершенны, уверен Греф.
Герман Греф также попросил правительство России не применять монополизацию в сфере технологий и оградить новые технологии от государства там, где это возможно. Искусственная монополия будет провоцировать появление неконкурентных моделей в бизнесе, уверен банкир. «Где можно, нужно не накладывать монопольную государственную руку на элементы развития диджитальной экосистемы, государственных и негосударственных платформ», — объяснил глава Сбербанка.
Европейский регламент GDPR вступил в законную силу в мае 2018 года. Он вводит правовой режим обработки персональных данных граждан европейских стран. Личные сведения о гражданах должны храниться таким образом, чтобы их можно было легко перезаписать, предоставить в структурированном виде или удалить.
Россия также присоединилась к обязательствам по регламенту GDPR. К российским компаниям, работающим на европейском рынке, применяться дополнительные меры защиты данных не будут.
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Компании , Видео , Экономика , Герман Греф , ЕС , Сбербанк России , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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