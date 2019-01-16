«Ростелеком» и «Мегафон» завершили создание СП для развития 5G

"СП создано", — сказал он в кулуарах Гайдаровского форума. В середине декабря операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова говорила, что СП будет создано до конца 2018 года, его функцией компании видят взаимодействие с государством в части выделения частот в наиболее привлекательном диапазоне — 3,4-3,8 ГГц, и ждут присоединения других крупнейших игроков рынка сотовой связи.

"Мы исходим из того, что туда (в СП — ред.) должны войти все четыре (сотовых — ред.) оператора ("Ростелеком" — акционер Tele2 — ред.), они должны иметь там равные доли", — сказал Осеевский в среду.

В ноябре СМИ сообщали, что СП возьмет на себя функции единого инфраструктурного оператора для строительства сетей 5G в РФ.