Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.52
$
66.75
75.82
76.00
Прогноз
09.01 – 16.01
$
67.70
78.50
Индексы и котировки Brent
60.68
–0.13 Золото
1294.53
+0.03 РТС
1149.15
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
17.01
1.1398
–0.0000
03.01
1.1398
14.01
03.01
20.12

Дерипаска подал иск о взыскании с Зюганова компенсации морального вреда 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: ТАСС
Олег Дерипаска подал иск о взыскании с главы КПРФ Геннадия Зюганова одного миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.
По его словам, Зюганов на заседании Государственной Думы 9 января 2019 года сделал заявление, в котором назвал бизнес, основанный Олегом Дерипаской, аферой и преступлением.
"Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании "Русал", так и всем сотрудникам, причастным к её созданию и развитию", — сказал представитель Дерипаски.
Он отметил, что компания "Русал", является одним из крупнейших в мире производителей алюминия, и была основана в 2000 году в результате консолидации разрозненных алюминиевых предприятий.
"Её основатель не участвовал в залоговых аукционах, не имел номенклатурных привилегий и не использовал в бизнесе никаких инструментов, кроме рыночных. За 20 лет работы "Русал" стал ключевым игроком глобального алюминиевого рынка, обеспечивает 100 тысяч рабочих мест и является одной из самых социально ответственных компаний в стране", — указал представитель бизнесмена.
"Высказывание Геннадия Зюганова о причастности Олега Дерипаски к "афере" мы считаем оскорбительным и недопустимым и будем отстаивать свою позицию в правовом поле. В Тверской районный суд Москвы был направлен иск о взыскании с Геннадия Зюганова компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей", — сообщил он.
Последние новости
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев На Украине арестовали высланную из России журналистку Бойко Названы страны с самыми красивыми женщинами
Комментарии77
Компании , Геннадий Зюганов , Олег Дерипаска , Госдума , КПРФ , Русал , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нафтогаз» добился ареста активов «Газпрома»
Госдума поддержала Чубайса в вопросе энергетики
Кому под силу воссоздать советский «Руслан»
В ЦБ оценили эффект от повышения ключевой ставки
Названы пострадавшие от скачка цен на электроэнергию2
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
01:00
Россияне застряли в долговой петле
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение