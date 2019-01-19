Дерипаска желает знать, на какие средства живёт Зюганов

Все доходы главного коммуниста страны могут стать известны в ходе судебного разбирательства сторон. Тверской суд Москвы 17 января зарегистрировал иск Дерипаски к Зюганову, сообщает «Интерфакс»

Бизнесмена оскорбило высказывание главы коммунистов в Госдуме , в котором Зюганов «назвал бизнес, основанный О. Дерипаской, аферой и преступлением». Причинённый моральный вред бизнесмен оценил в 1 млн рублей. Требует компенсацию.

В ответ на иск лидер КПРФ заявил, что не откажется от требования создать комиссию по расследованию предпринимательской деятельности Дерипаски. Он намерен выяснить всю цепочку «этого невиданного против нашей державы и национальной безопасности преступления». Зюганов пояснил, что говорит о потере контроля России в стратегической для страны отрасли — производстве алюминия.