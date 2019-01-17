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Зюганов прокомментировал ситуацию с иском Дерипаски 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 36 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что пока не ознакомился с иском бизнесмена Олега Дерипаски на 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, и отметил, что подобная ситуация не является для него чем-то новым.
«Ему не хватает миллиона для полного счастья? Я еще иска не видел, посмотрю, потом мои юристы прокомментируют», — передает РИА «Новости» слова Зюганова.
Он добавил, что в ситуации нет ничего нового, так как его «триста раз судили» за высказывания о том, «что в стране уголовники берут верх, за то, что распоясались».
«Сначала эти заводы захапали у трудящихся, теперь отдают под чужое управление, поэтому я предложил создать комиссию и расследовать все эти факты, а так — нечего делать из себя обиженных», — добавил лидер КПРФ.
Ранее стало известно, что бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о взыскании с главы КПРФ Геннадия Зюганова 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Представитель предпринимателя пояснил, что в ходе заседания Госдумы 9 января Зюганов назвал бизнес, основанный Дерипаской, аферой и преступлением.
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Компании , Геннадий Зюганов , Олег Дерипаска , Госдума , КПРФ , РИА Новости
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