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Morgan Stanley в 2018 г. нарастил чистую прибыль на 43% 

Прайм + ещё 1 3 часа назад
Фото: Reuters
Чистая прибыль Morgan Stanley, приходящаяся на держателей акций банка, по итогам 2018 года выросла на 43% по сравнению с 2017 годом и составила 8,748 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация.
Разводненная прибыль на акцию при этом составила 4,73 доллара против 3,07 доллара в 2017 году. Консолидированная чистая выручка Morgan Stanley по итогам отчетного периода составила 40,107 миллиарда долларов, увеличившись на 6% по сравнению с предыдущим годом.
Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам четвертого квартала 2018 года выросла в годовом выражении в 2,4 раза, до 1,531 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,8 доллара против 0,26 доллара. Скорректированная прибыль на акцию, без учета эффекта налоговой реформы в США в конце 2018 года, составила 0,73 доллара против 0,84 доллара годом ранее, оказавшись ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали показателя в 0,89 доллара. Выручка составила 8,548 миллиарда долларов, что на 10% ниже показателя за отчетный период 2017 года.
"По итогам года мы достигли рекордных доходов и прибыли, а также роста в каждом из наших сегментов, несмотря на трудный четвертый квартал… Несмотря на том, что глобальная среда остается неопределенной, наша франшиза сильна", — отметил гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман (James P. Gorman).
Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности — доверительное управление активами. Финансовая компания действует на территории более 40 стран.
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Комментарии
Компании , Джеймс Горман , Морган Стэнли Банк
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