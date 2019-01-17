Morgan Stanley в 2018 г. нарастил чистую прибыль на 43%

Чистая прибыль Morgan Stanley , приходящаяся на держателей акций банка, по итогам 2018 года выросла на 43% по сравнению с 2017 годом и составила 8,748 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация.

Разводненная прибыль на акцию при этом составила 4,73 доллара против 3,07 доллара в 2017 году. Консолидированная чистая выручка Morgan Stanley по итогам отчетного периода составила 40,107 миллиарда долларов, увеличившись на 6% по сравнению с предыдущим годом.

Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам четвертого квартала 2018 года выросла в годовом выражении в 2,4 раза, до 1,531 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,8 доллара против 0,26 доллара. Скорректированная прибыль на акцию, без учета эффекта налоговой реформы в США в конце 2018 года, составила 0,73 доллара против 0,84 доллара годом ранее, оказавшись ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали показателя в 0,89 доллара. Выручка составила 8,548 миллиарда долларов, что на 10% ниже показателя за отчетный период 2017 года.

"По итогам года мы достигли рекордных доходов и прибыли, а также роста в каждом из наших сегментов, несмотря на трудный четвертый квартал… Несмотря на том, что глобальная среда остается неопределенной, наша франшиза сильна", — отметил гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман (James P. Gorman).

Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности — доверительное управление активами. Финансовая компания действует на территории более 40 стран.