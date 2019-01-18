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Нефтяники пожаловались Патрушеву на Росгвардию 

News.ru + ещё 8 37 минут назад
Фото: globallookpress.com
Нефтяные компании опасаются монополизации рынка охранных услуг Росгвардией, которая получила полномочия по отзыву лицензий у ЧОПов на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, СИБУР и «Татнефть» обратились к секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву, в котором раскритиковали рост числа предписаний в адрес охраны на своих предприятиях.
Нефтяники отмечают, что фактически ведомство Виктора Золотова лишает их права выбирать охрану, пишет «Коммерсант».
От официальных комментариев в компаниях отказались, но источники издания в отрасли и силовых структурах поясняют, что Росгвардия хочет расширить влияние в сфере охраны ТЭКа.
По информации собеседника издания в одной из нефтекомпаний, «риски достаточно очевидные — монополизация услуги охраны и соответствующий рост цен». Также, по его словам, «могут быть сужены возможности компаний контролировать качество услуг, а именно качество охраны является предметом текущего обсуждения».
В нефтекомпаниях указывают на юридическую коллизию. Согласно Ф З о безопасности объектов ТЭКа, привлекать для их охраны ЧОПы можно, а по нормам приложения к постановлению правительства № 587 — нельзя. До получения полномочий Росгвардией правовая нестыковка работе ЧОПов не мешала, а глава Совбеза направил в кабмин предложения об изменении ФЗ ещё в 2016 году.
Устранить коллизию правительство поручило Росгвардии до 1 декабря 2018 года, но соответствующий законопроект до сих пор не согласован.
В письме Патрушеву нефтяники отмечают, что «поручение Совбеза ускорить принятие закона о безопасности объектов в ТЭК способствовало бы конструктивному решению вопроса».
Представитель Росгвардии Валерий Грибакин считает, что у ведомства «конструктивный диалог со всеми участниками рынка» и «если бы проблема существовала, она могла быть в том числе поднята представителями ЧОПов на экспертном совете».
Как писал News.ru, с 4 сентября 2018 года главы регионов получили возможность за счёт своих региональных бюджетов нанимать специализированную охрану из числа бойцов Росгвардии. До этого каждый губернатор решал вопросы своей безопасности самостоятельно, прибегая в основном к услугам частных охранных предприятий.
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Компании , Виктор Золотов , Николай Патрушев , Валерий Грибакин , Татнефть , Сибур , Газпромнефть , Совет безопасности РФ , Лукойл
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