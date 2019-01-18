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Huawei собралась удвоить прибыль компании за пять лет вопреки давлению США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 36 минут назад
Фото: Reuters
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй спрогнозировал удвоение прибыли китайской технологической компании за следующие пять лет вопреки оказываемому на нее давлению.
По словам основателя Huawei, компания могла предсказать трудности, с которыми сталкивается сегодня, еще 10 лет назад, передает ТАСС.
«Мы не были совсем не подготовлены к ситуации», — приводит его слова China Daily.
Он выразил уверенность, что «никаких серьезных проблем не возникнет».
Основатель Huawei подчеркнул, что несмотря на испытываемые трудности компания нацелена на улучшение своих финансовых показателей.
«Спустя пять лет годовой доход Huawei, вероятно, увеличится в два раза по сравнению с сегодняшним днем», — сказал Жэнь Чжэнфэй.
Так, по итогам 2018 года доходы Huawei составили 108,5 млрд долларов. Согласно прогнозам компании, в 2019 году этот показатель достигнет 125 млрд долларов.
Тем не менее, по мнению генерального секретаря альянса Mobile China Alliance Ван Яньхуэя, Соединенные Штаты использует нерыночные механизмы, чтобы сдержать появление на мировой технологической арене частной китайской компании Huawei.
«Соединенные Штаты не жалеют усилий, чтобы найти все возможные факты и использовать их против технологических компаний Китая, в том числе поднимая дела, которые были урегулированы несколько лет назад», — считает Ван Яньхуэй.
«Huawei превращается в технологического гиганта, который может бросить вызов другим иностранным игрокам в телекоммуникационном секторе, что и побудило США сдерживать ее рост», — уверен сотрудник Академии международной торговли и экономического сотрудничества КНР Хо Цзяньго, слова которого цитирует Global Times.
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Компании , ИТАР-ТАСС
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