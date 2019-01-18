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En+ подтвердила снижение доли Дерипаски ниже 50% 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прямая и косвенная доля бизнесмена Олега Дерипаски в компании En+ снизится ниже 50%. Об этом говорится в сообщении компании.
Согласно опубликованной информации, доля прямого и косвенного владения попавшего под санкции США российского бизнесмена в En+ Group будет снижена до менее чем 50%.
Как ранее сообщал News.ru, управление по контролю над иностранными активами в США намеревалось снизить долю Олега Дерипаски в компании En+. В настоящее время бизнесмену принадлежит 70% акций.
После снижения его доля составит 44,95%. При этом он не сможет увеличить её в будущем.
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Компании , Рынки , Олег Дерипаска , En+ Group
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