En+ подтвердила снижение доли Дерипаски ниже 50%

Согласно опубликованной информации, доля прямого и косвенного владения попавшего под санкции США российского бизнесмена в En+ Group будет снижена до менее чем 50%.

Как ранее сообщал News.ru, управление по контролю над иностранными активами в США намеревалось снизить долю Олега Дерипаски в компании En+. В настоящее время бизнесмену принадлежит 70% акций.

После снижения его доля составит 44,95%. При этом он не сможет увеличить её в будущем.