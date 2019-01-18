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«Газпром» намерен обжаловать решение суда о списании долгов жителей Чечни 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
"Газпром межрегионгаз" намерен обжаловать решение суда Грозного обязать компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" списать долги населения за газ в размере 9 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром межрегионгаза".
Заводской районный суд Грозного постановил списать долги населения как "безнадежные к взысканию" по требованию прокуратуры Чечни.
"Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадежная к взысканию. Намерены обжаловать решение суда", — сказали в пресс-службе "Газпром межрегионгаза".
Власти Чечни неоднократно поднимали проблему собираемости платежей за газ и электроэнергию. Сотрудники газовых служб регулярно проводят рейды в населенных пунктах республики, которые нередко заканчиваются отключением неплательщиков от газо— и электроснабжения.
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Компании , Газпром , Газпром Межрегионгаз , РИА Новости
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