«Газпром» намерен обжаловать решение суда о списании долгов жителей Чечни

"Газпром межрегионгаз" намерен обжаловать решение суда Грозного обязать компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" списать долги населения за газ в размере 9 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром межрегионгаза".

Заводской районный суд Грозного постановил списать долги населения как "безнадежные к взысканию" по требованию прокуратуры Чечни.

"Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадежная к взысканию. Намерены обжаловать решение суда", — сказали в пресс-службе "Газпром межрегионгаза".

Власти Чечни неоднократно поднимали проблему собираемости платежей за газ и электроэнергию. Сотрудники газовых служб регулярно проводят рейды в населенных пунктах республики, которые нередко заканчиваются отключением неплательщиков от газо— и электроснабжения.