«Почта России» отказалась от продажи пива

Главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Мурманской области Олеся Голушкова заявила «Интерфаксу» , что в региональных отделениях « Почты России » приостановили продажу слабоалкогольных спиртных напитков в связи с негативной реакцией населения.

По её словам, пиво убрали с прилавков мурманской почты на неопределённый срок.

Голушкова также отметила, что продажа напитков велась всего в четырёх городских отделениях, хотя ранее подчёркивала, что слабоалкогольную продукцию завезли для последующей реализации в 40 отделений из 152 существующих в регионе.

О том, что в Мурманске в почтовых отделениях можно купить пиво, стало известно из поста пользователя «Вконтакте», который разместил фото в группе «Мурманск». На снимке рядом с традиционной типографской продукцией были изображены три пластиковые бутылки пива разных брендов с ценниками. Тогда Голушкова заявила, что «Почта» таким образом планирует повысить рентабельность отделений и привлечь дополнительные средства на модернизацию сети.

ВКонтакте

Жители Мурманска назвали инициативу «позором» и спрогнозировали рост очередей в региональных отделениях за счёт «желающих опохмелиться алкашей».