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«Почта России» отказалась от продажи пива 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Мурманской области Олеся Голушкова заявила «Интерфаксу», что в региональных отделениях «Почты России» приостановили продажу слабоалкогольных спиртных напитков в связи с негативной реакцией населения.
По её словам, пиво убрали с прилавков мурманской почты на неопределённый срок.
Голушкова также отметила, что продажа напитков велась всего в четырёх городских отделениях, хотя ранее подчёркивала, что слабоалкогольную продукцию завезли для последующей реализации в 40 отделений из 152 существующих в регионе.
О том, что в Мурманске в почтовых отделениях можно купить пиво, стало известно из поста пользователя «Вконтакте», который разместил фото в группе «Мурманск». На снимке рядом с традиционной типографской продукцией были изображены три пластиковые бутылки пива разных брендов с ценниками. Тогда Голушкова заявила, что «Почта» таким образом планирует повысить рентабельность отделений и привлечь дополнительные средства на модернизацию сети.
ВКонтакте
Жители Мурманска назвали инициативу «позором» и спрогнозировали рост очередей в региональных отделениях за счёт «желающих опохмелиться алкашей».
Комментарии
Компании , Другое , Почта России , Интерфакс
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