В Мурманской области перестали продавать пиво в отделениях «Почты России»

Продажа пива в отделениях почты в Мурманской области приостановлена на неопределенный срок, сообщила журналистам представитель управления Федеральной почтовой связи Олеся Голушкова.

Начало продажи пива в отделениях "Почты России" в Мурманской области вызвало широкий общественный резонанс. Многие жители региона были недовольны тем, что в почтовых отделениях продают пиво. В мурманском филиале "Почты России" такое решение объяснили попыткой повысить рентабельность и оградить население от некачественного алкоголя.

"Реализация слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях в Мурманске приостановлена на неопределенный срок", — сказала Голушкова.

Она сообщила, что пиво появилось на витринах в четырех отделениях Мурманска. Всего продажу напитка вели 40 отделений региона из 152.