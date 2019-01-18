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В Мурманской области перестали продавать пиво в отделениях «Почты России» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Продажа пива в отделениях почты в Мурманской области приостановлена на неопределенный срок, сообщила журналистам представитель управления Федеральной почтовой связи Олеся Голушкова.
Начало продажи пива в отделениях "Почты России" в Мурманской области вызвало широкий общественный резонанс. Многие жители региона были недовольны тем, что в почтовых отделениях продают пиво. В мурманском филиале "Почты России" такое решение объяснили попыткой повысить рентабельность и оградить население от некачественного алкоголя.
"Реализация слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях в Мурманске приостановлена на неопределенный срок", — сказала Голушкова.
Она сообщила, что пиво появилось на витринах в четырех отделениях Мурманска. Всего продажу напитка вели 40 отделений региона из 152.
В четверг губернатор Мурманской области Марина Ковтун на своей странице в соцсети Instagram высказала мнение, что на почте было бы полезнее продавать лекарства вместо пива, отметив, что во многих населенных пунктах, особенно отдаленных, не хватает аптек. Соответствующее предложение она подготовила для министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой и гендиректора "Почты России" Николая Подгузова.
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Комментарии
Компании , Вероника Скворцова , Николай Подгузов , Марина Ковтун , Почта России
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