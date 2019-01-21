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Ozon объявил о запуске собственного сервиса по доставке еды 

RB.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский онлайн-ритейлер Ozon запустит свой сервис по доставке еды из ресторанов к середине 2019 года. Об этом Rusbase рассказали представители компании.
На первом этапе в проекте смогут поучаствовать только заведения с собственной службой доставки. Ozon предоставит им инструменты для управления рекламными акциями в приложении, а также возьмет на себя поддержку клиентов в колл-центрах и онлайн-чатах.
Как рассказали в компании, к сервису уже подключились более 200 ресторанов, в числе которых сеть «Тануки» и рестораны «Одесса Мама» и «Тажин».
В Ozon подчеркивают, что для заведений-партнеров нет ограничений по количеству ресторанов в сети или среднему чеку.
«Напротив, зачастую небольшим сетям услуга онлайн-продвижения еще более актуальна, чем крупным сетям, поскольку у них есть качественный продукт (еда), но мало ресурсов, чтобы качественно заниматься продвижением в интернете и обеспечивать клиентскую поддержку для онлайн-заказов. Мы как раз берем на себя всю механику привлечения клиентов и клиентскую поддержку, позволяя ресторанам заниматься тем, что они умеют лучше всего», — отмечает руководитель проекта Никита Нечаев.
Клиенты смогут получать бонусы за покупку еды и использовать их для оплаты в будущем. За каждый заказ Ozon будет перечисляться комиссия, сумма которой не раскрывается. В компании рассчитывают, что удастся привлечь и постоянных пользователей агрегаторов доставки, и тех, кто никогда не пробовал подобные сервисы.
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Комментарии
Компании , Интернет , Наука и техника , Технологии , Экономика , Никита Нечаев
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