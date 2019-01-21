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OTP Group купила болгарскую «дочку» Societe Generale 

Банки.ру 4 часа назад
Фото: Reuters
Базирующаяся в Венгрии международная финансовая группа OTP Group закрыла сделку по приобретению Societe Generale Expressbank — «дочки» группы Societe Generale в Болгарии. Об этом в понедельник, 21 января, сообщили в ОТП Банке, российском банке OTP Group.
Сделка в Болгарии была закрыта 15 января. Как следует из релиза, покупателем выступил DSK Bank, через который OTP Group уже была представлена в Болгарии. Ранее, 1 августа 2018 года, между базирующейся во Франции Societe Generale Group и DSK Bank было подписано соглашение о приобретении последним банка Societe Generale Expressbank, а также ряда других местных дочерних банков Societe Generale Group.
Societe Generale Expressbank является седьмым по величине банком Болгарии. Он работает и в розничном, и в корпоративном сегментах. Ожидается, что процесс интеграции завершится в 2020 году.
OTP Group присутствует в Болгарии с 2003 года. У DSK Bank самый высокий показатель возврата на инвестиции среди банков, входящих в OTP Group, за пределами Венгрии.
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