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«Газпром» начал бороться с Чечней из-за долгов на газ 

Lenta.ru + ещё 6 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Дочернее подразделение государственной компании «Газпром» — «Газпром межрегионгаз Грозный» — обжаловала решение Заводского районного суда Грозного, который ранее постановил простить долги за газ на сумму в девять миллиардов рублей. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в пресс-службе компании.
«"Газпром межрегионгаз Грозный" подало апелляционную жалобу на решение Заводского районного суда города Грозного, удовлетворившего требование прокуратуры Чеченской Республики о возложении на поставщика газа обязанности по списанию в бухгалтерском учете дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности», — заявили в компании.
18 января прокуратура Чеченской республики сообщила, что в связи с истечением срока давности и потенциальными протестами суд признал безнадежными долги жителей республики перед «дочкой» «Газпрома» и постановил списать их.
Компания тогда утверждала, что оспорит это решение суда, что и сделала в понедельник, 21 января. При этом заявления чеченских властей фактически спровоцировали аналогичные реакции в других регионах России. Вслед за Чечней списания долгов потребовали в Смоленской, Астраханской и Самарской областях, Чувашской Республике.
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Комментарии1
Компании , Газпром , Газпром Межрегионгаз
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