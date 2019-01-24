Кадыров: окончательная сумма долга жителей Чечни за газ определится после инвентаризации

Окончательная сумма задолженности жителей Чечни за газ может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности компании «Газпром межрегионгаз Грозный» (дочерняя компания «Газпрома» ), заявил глава Чечни Рамзан Кадыров

«Окончательная сумма может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» . А она охватывает период продолжительностью девять лет», — сказал Кадыров, слова которого приводит пресс-служба правительства Чечни.

Кадыров отметил, что в компании «Газпром межрегионгаз Грозный» на протяжении длительного времени не было чёткого учёта реальных потребителей. По мнению главы Чечни, на несуществующие, нежилые дома, погибших в ходе военных действий или выехавших граждан начислялась задолженность за газ.

«Естественно, ни у кого нет возможности платить за газ, который не потреблял, или платить по пять раз за один и тот же кубометр газа», — заключил Кадыров.

По данным компании «Газпром межрегионгаз», объем просроченной задолженности населения Чечни на 1 декабря 2018 года [составляет] (https://rns.online/energy/-Gazprom-ozvuchil-obschuyu-summu-dolga-CHechni-za-gaz-2019-01-22/) 13,219 млрд рублей.

Ранее прокуратура Чечни сообщила, что Заводской районный суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» (дочерняя компания «Газпрома») списать 9 млрд рублей задолженности за газ жителей республики. 18 января «Газпром межрегионгаз Грозный» [подал] (https://rns.online/energy/Gazprom-obzhaloval-reshenie-suda-o-spisanii-9-mlrd-rublei-dolgov-za-gaz-v-CHechne-2019-01-18/) апелляционную жалобу на решение суда.