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Кадыров: окончательная сумма долга жителей Чечни за газ определится после инвентаризации 

Rambler News Service + ещё 78 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Окончательная сумма задолженности жителей Чечни за газ может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности компании «Газпром межрегионгаз Грозный» (дочерняя компания «Газпрома»), заявил глава Чечни Рамзан Кадыров
«Окончательная сумма может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Грозный». А она охватывает период продолжительностью девять лет», — сказал Кадыров, слова которого приводит пресс-служба правительства Чечни.
Кадыров отметил, что в компании «Газпром межрегионгаз Грозный» на протяжении длительного времени не было чёткого учёта реальных потребителей. По мнению главы Чечни, на несуществующие, нежилые дома, погибших в ходе военных действий или выехавших граждан начислялась задолженность за газ.
«Естественно, ни у кого нет возможности платить за газ, который не потреблял, или платить по пять раз за один и тот же кубометр газа», — заключил Кадыров.
По данным компании «Газпром межрегионгаз», объем просроченной задолженности населения Чечни на 1 декабря 2018 года [составляет] (https://rns.online/energy/-Gazprom-ozvuchil-obschuyu-summu-dolga-CHechni-za-gaz-2019-01-22/) 13,219 млрд рублей.
Ранее прокуратура Чечни сообщила, что Заводской районный суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» (дочерняя компания «Газпрома») списать 9 млрд рублей задолженности за газ жителей республики. 18 января «Газпром межрегионгаз Грозный» [подал] (https://rns.online/energy/Gazprom-obzhaloval-reshenie-suda-o-spisanii-9-mlrd-rublei-dolgov-za-gaz-v-CHechne-2019-01-18/) апелляционную жалобу на решение суда.
22 января стало известно, что Генпрокуратура РФ [признала] (https://rns.online/energy/Genprokuratura-priznala-neobosnovannost-iska-o-spisaniya-dolga-za-gaz-zhitelei-CHechni-2019-01-22/) необоснованность иска о списании долга за газ жителей Чечни и поручила прокурору республики поддержать доводы компании «Газпром Межрегионгаз Грозный» в суде апелляционной инстанции. Одновременно Генпрокуратура обратила внимание прокурора Чечни на недопустимость вмешательства органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.
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Комментарии
Компании , Рамзан Кадыров , Газпром , Газпром Межрегионгаз , Генпрокуратура РФ
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