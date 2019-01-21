Производитель мороженого должен «Союзмультфильму» миллион

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о взыскании с производителя мороженого «Альтервест XXI век» в пользу «Союзмультфильма» одного миллиона рублей за незаконное использование персонажей «Простоквашино».

Как следует из материалов дела, ООО «Альтервест XXI век» использовал на упаковке мороженого изображение персонажей из мультфильмов про «Простоквашино». Однако «Союзмультфильм», имеющий на них исключительные права, своё согласие на это не давал. По информации из картотеки арбитражных дел, изначально киностудия требовала от ответчика 5 миллионов рублей. Но с учётом того, что нарушение прав во время судебных разбирательств было прекращено, суд уменьшил компенсацию в пять раз.