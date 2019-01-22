Чистая прибыль банка UBS в 2018 г. выросла в 5 раз

Чистая прибыль крупнейшего банка Швейцарии — UBS AG, приходящаяся на акционеров, по итогам 2018 года выросла в 5 раз по сравнению с предыдущим годом и составила 4,897 миллиарда долларов, говорится в финансовом отчете банка.

При этом с учетом налоговой выплаты в четвертом квартале 2017 года в размере 2,939 миллиарда долларов чистая прибыль банка за год выросла на 25%.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,27 доллара против 0,25 доллара на акцию годом ранее. Операционная прибыль UBS до налогообложения по итогам 2018 года составила 6,373 миллиарда долларов, что на 19% выше показателя за 2017 год.

Чистая прибыль банка за четвертый квартал составила 696 миллионов долларов против убытка в 2,417 миллиарда долларов за аналогичный период 2017 года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,18 доллара против убытка в 0,65 доллара годом ранее. Операционная прибыль до выплаты налогов за минувший квартал достигла 862 миллионов долларов, увеличившись на 2%.

Глава UBS Серджо Эрмотти (Sergio Ermotti), чьи слова приводятся в релизе, поблагодарил сотрудников банка за успешный 2018 год, несмотря на трудные условия. "Мы прогнозируем нормализацию рынка в начале 2019 года", — добавил Эрмотти.

Банк UBS существует 150 лет и ведет работу более чем в 50 странах. Штаб-квартиры банка расположены в Базеле и Цюрихе.