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Чистая прибыль банка UBS в 2018 г. выросла в 5 раз 

Прайм 1 час назад
Фото: Reuters
Чистая прибыль крупнейшего банка Швейцарии — UBS AG, приходящаяся на акционеров, по итогам 2018 года выросла в 5 раз по сравнению с предыдущим годом и составила 4,897 миллиарда долларов, говорится в финансовом отчете банка.
При этом с учетом налоговой выплаты в четвертом квартале 2017 года в размере 2,939 миллиарда долларов чистая прибыль банка за год выросла на 25%.
Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,27 доллара против 0,25 доллара на акцию годом ранее. Операционная прибыль UBS до налогообложения по итогам 2018 года составила 6,373 миллиарда долларов, что на 19% выше показателя за 2017 год.
Чистая прибыль банка за четвертый квартал составила 696 миллионов долларов против убытка в 2,417 миллиарда долларов за аналогичный период 2017 года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,18 доллара против убытка в 0,65 доллара годом ранее. Операционная прибыль до выплаты налогов за минувший квартал достигла 862 миллионов долларов, увеличившись на 2%.
Глава UBS Серджо Эрмотти (Sergio Ermotti), чьи слова приводятся в релизе, поблагодарил сотрудников банка за успешный 2018 год, несмотря на трудные условия. "Мы прогнозируем нормализацию рынка в начале 2019 года", — добавил Эрмотти.
Банк UBS существует 150 лет и ведет работу более чем в 50 странах. Штаб-квартиры банка расположены в Базеле и Цюрихе.
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Комментарии
Компании , Серджо Эрмотти
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