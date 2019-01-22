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Газпром: списание долгов в Чечне противоречит нормам права 

News.ru 1 час назад
Зампред правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев считает, что решение о списании задолженности за газ жителям Чечни противоречит правовым нормам и будет воспринято добросовестными плательщиками, как несправедливое.
«Учёт задолженности как реальной к взысканию или безнадёжной не влияет на прекращение обязательств, и не влияет на возможность предъявления исковых требований о взыскании такой задолженности», — цитирует ТАСС Голубева.
Он считает, что обязанность оплачивать потреблённые коммунальные ресурсы является общей для населения всей страны.
Ранее News.ru писал, что размер просроченной задолженности жителей Чечни перед компанией «Газпром межрегионгаз» за восемь с половиной лет составил более 9 млрд рублей. Министр национальной политики Чечни Джамбулат Умаров объяснил необходимость списания долгов жителей республики за газ спецификой региона. Он подчеркнул, что республика не пользовалась газом «вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже».
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Комментарии
Компании , Валерий Голубев , Газпром , Газпром Межрегионгаз , ИТАР-ТАСС
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