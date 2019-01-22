ЕК оштрафовала MasterCard на €570 млн

Еврокомиссия оштрафовала международную платёжную систему MasterCard на более чем €570 млн за злоупотребление доминирующим положением, сообщает пресс-служба ЕК.

Отмечается, что сумма штрафа составила €570 566 000.

«Не позволяя ритейлерам использовать более выгодные условия, предлагаемые банками в других государствах ЕС, Mastercard искусственно увеличивала затраты на платежи по картам, нанося ущерб потребителям и розничным торговцам в ЕС», — сказала еврокомиссар Маргарет Вестагер.

В апреле 2013 года ЕК начала расследование в отношении MasterCard.