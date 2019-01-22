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ЕК оштрафовала MasterCard на €570 млн 

RT на русском + ещё 11 2 часа назад
Фото: Reuters
Еврокомиссия оштрафовала международную платёжную систему MasterCard на более чем €570 млн за злоупотребление доминирующим положением, сообщает пресс-служба ЕК.
Отмечается, что сумма штрафа составила €570 566 000.
«Не позволяя ритейлерам использовать более выгодные условия, предлагаемые банками в других государствах ЕС, Mastercard искусственно увеличивала затраты на платежи по картам, нанося ущерб потребителям и розничным торговцам в ЕС», — сказала еврокомиссар Маргарет Вестагер.
В апреле 2013 года ЕК начала расследование в отношении MasterCard.
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