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В «Нафтогазе» не видят вариантов мирового соглашения с «Газпромом» по арбитражным решениям 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Компания "Нафтогаз Украины" не рассматривает вариант мирового соглашения с российским "Газпромом" по уже вынесенным Стокгольмским арбитражем двум решениям, которые касаются двусторонних контрактов по транзиту и поставкам природного газа от 2009 года. Об этом сообщил во вторник коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
"По уже вынесенным решениям в арбитраже мы можем только рассматривать технические детали исполнения этих решений со стороны "Газпрома", — сообщил он в Facebook.
Вместе с тем он добавил, что украинская сторона видит возможность "внесудебного урегулирования по отдельным исковым требованиям" нового арбитража, который инициировал "Нафтогаз" летом 2018 года о пересмотре тарифа на транзит газа.
"По просьбе "Газпрома" мы предлагали соответствующий вариант, суть которого сводится к тому, что в рамках нового контракта [на транзит] покрываются все расходы на транзит в соответствии с европейскими правилами, плюс компенсируются непокрытые расходы в 2018-2019 годах", — отметил он.
В этом случае, продолжил Витренко, "Нафтогаз" не будет требовать пересмотра транзитного тарифа на 2018-2019 годы. Ранее исполнительный директор заявлял в Брюсселе 21 января, что "Нафтогаз" готов снизить сумму иска к "Газпрому" до $2 млрд с $12 млрд по этому иску в случае продления контракта на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года. В ответ министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что это предложение является абсурдным и не воспринимается российской стороной.
Новак также сообщил в минувший понедельник по итогам трехсторонних переговоров по газу в формате Еврокомиссия — Россия — Украина, что российская сторона по-прежнему допускает возможность мирового соглашения между "Нафтогазом" и "Газпромом". "Газпром" работает [над исками], и в ближайшее время мы ожидаем рассмотрения апелляционной инстанцией в шведском суде. Это очень важный момент, потому что нужно восстановить баланс интересов, в первую очередь для того, чтобы дальше двигаться по обсуждению конкретных параметров. Есть возможность также продолжать обсуждение, например, мирового соглашения между двумя хозяйствующими субъектами", — сказал министр.
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Комментарии
Компании , Александр Новак , Нафтогаз , Газпром , Еврокомиссия
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