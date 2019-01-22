В «Нафтогазе» не видят вариантов мирового соглашения с «Газпромом» по арбитражным решениям

Компания "Нафтогаз Украины" не рассматривает вариант мирового соглашения с российским "Газпромом" по уже вынесенным Стокгольмским арбитражем двум решениям, которые касаются двусторонних контрактов по транзиту и поставкам природного газа от 2009 года. Об этом сообщил во вторник коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"По уже вынесенным решениям в арбитраже мы можем только рассматривать технические детали исполнения этих решений со стороны "Газпрома", — сообщил он в Facebook.

Вместе с тем он добавил, что украинская сторона видит возможность "внесудебного урегулирования по отдельным исковым требованиям" нового арбитража, который инициировал "Нафтогаз" летом 2018 года о пересмотре тарифа на транзит газа.

"По просьбе "Газпрома" мы предлагали соответствующий вариант, суть которого сводится к тому, что в рамках нового контракта [на транзит] покрываются все расходы на транзит в соответствии с европейскими правилами, плюс компенсируются непокрытые расходы в 2018-2019 годах", — отметил он.

В этом случае, продолжил Витренко, "Нафтогаз" не будет требовать пересмотра транзитного тарифа на 2018-2019 годы. Ранее исполнительный директор заявлял в Брюсселе 21 января, что "Нафтогаз" готов снизить сумму иска к "Газпрому" до $2 млрд с $12 млрд по этому иску в случае продления контракта на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года. В ответ министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что это предложение является абсурдным и не воспринимается российской стороной.