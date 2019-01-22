ЦБ не выявил криминальных историй с выводом МИнБанком средств

Ранее во вторник Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства МИнБанка и возложил функции временной администрации банка на управляющую компанию Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

"Банк был очень сильно сконцентрирован на кредитовании юридических лиц, кредитный портфель — 216 миллиардов рублей, из них 183 миллиарда рублей — это кредиты юридическим лицам и только 14 миллиардов рублей — это кредиты физическим лицам. … Основная проблемная зона — это 183 миллиарда рублей кредитов юридическим лицам. По нашим оценкам, из этих 183 миллиардов рублей 123 миллиарда рублей — это проблемные и потенциально проблемные кредиты", — сказал он.

"Сразу скажу, что мы не видим каких-либо схемных и криминальных историй с выводом средств в кредитовании юридических лиц МИнБанком", — отметил Поздышев.