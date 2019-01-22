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ЦБ не выявил криминальных историй с выводом МИнБанком средств 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Московский индустриальный банк" (МИнБанк) был сильно сконцентрирован на кредитовании юрлиц и инвестпроектов, более половины корпоративных кредитов проблемные или могут стать таковыми, при этом Банк России не выявил схем и криминальных историй с выводом собственниками средств из банка, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.
Ранее во вторник Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства МИнБанка и возложил функции временной администрации банка на управляющую компанию Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
"Банк был очень сильно сконцентрирован на кредитовании юридических лиц, кредитный портфель — 216 миллиардов рублей, из них 183 миллиарда рублей — это кредиты юридическим лицам и только 14 миллиардов рублей — это кредиты физическим лицам. … Основная проблемная зона — это 183 миллиарда рублей кредитов юридическим лицам. По нашим оценкам, из этих 183 миллиардов рублей 123 миллиарда рублей — это проблемные и потенциально проблемные кредиты", — сказал он.
"Сразу скажу, что мы не видим каких-либо схемных и криминальных историй с выводом средств в кредитовании юридических лиц МИнБанком", — отметил Поздышев.
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Комментарии
Компании , Василий Поздышев , Московский индустриальный банк , Центральный банк России
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