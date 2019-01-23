ФРС проверяет Deutsche Bank в рамках дела Danske Bank

Источник агентства в Danske Bank сообщил, что большая часть незаконного потока денежных средств из эстонского филиала банка прошла через подразделение Deutsche Bank в США. По словам собеседников издания, расследование ФРС в отношении Deutsche Bank находится на ранней стадии — сейчас регулятор изучает, осуществлял ли американский филиал банка должный контроль за средствами из эстонского филиала Danske. Уточняется, что Федрезерв проверит и деятельность трастового подразделения немецкого банка.

Пресс-служба Deutsche Bank отказалась от комментариев агентству. Представитель ФРС заявил, что не станет публично обсуждать конфиденциальное расследование. При этом источники утверждают, что банк сотрудничает с регулятором.

В сентябре прошлого года Wall Street Journal писала, что минюст минфин и комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проверяют Danske Bank по подозрению в "отмывании крупных сумм денег, поступавших из России и бывших советских республик". При этом сообщалось, что в иске, направленном в SEC, также упоминались Deutsche Bank и Citigroup, которые якобы участвовали в проведении транзакций совместно с эстонским филиалом Danske Bank.

В ноябре Блумберг сообщал, что следственные органы США проверят Deutsche Bank, Bank of America и JPMorgan в рамках дела об отмывании денег через эстонский филиал Danske Bank.

Ранее Danske Bank признал, что в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов. Банк уточнял, что большая часть этих денег была получена нелегально клиентами из России, Великобритании, а также Украины, Азербайджана и других стран СНГ.