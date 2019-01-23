Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.43
$
66.55
75.51
75.60
Прогноз
28.01 – 04.02
$
66.10
75.00
Индексы и котировки Brent
61.56
+0.10 Золото
1285.60
–0.05 РТС
1174.60
–0.15
Динамика валют
EUR / USD
23.01
1.1361
–0.0193
09.01
1.1555
20.01
09.01
27.12

ФРС проверяет Deutsche Bank в рамках дела Danske Bank 

Прайм 2 часа назад
Фото: Reuters
Федеральная резервная система (ФРС) США проверяет немецкий Deutsche Bank в рамках дела об отмывании крупных сумм через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Источник агентства в Danske Bank сообщил, что большая часть незаконного потока денежных средств из эстонского филиала банка прошла через подразделение Deutsche Bank в США. По словам собеседников издания, расследование ФРС в отношении Deutsche Bank находится на ранней стадии — сейчас регулятор изучает, осуществлял ли американский филиал банка должный контроль за средствами из эстонского филиала Danske. Уточняется, что Федрезерв проверит и деятельность трастового подразделения немецкого банка.
Пресс-служба Deutsche Bank отказалась от комментариев агентству. Представитель ФРС заявил, что не станет публично обсуждать конфиденциальное расследование. При этом источники утверждают, что банк сотрудничает с регулятором.
В сентябре прошлого года Wall Street Journal писала, что минюст, минфин и комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проверяют Danske Bank по подозрению в "отмывании крупных сумм денег, поступавших из России и бывших советских республик". При этом сообщалось, что в иске, направленном в SEC, также упоминались Deutsche Bank и Citigroup, которые якобы участвовали в проведении транзакций совместно с эстонским филиалом Danske Bank.
В ноябре Блумберг сообщал, что следственные органы США проверят Deutsche Bank, Bank of America и JPMorgan в рамках дела об отмывании денег через эстонский филиал Danske Bank.
Ранее Danske Bank признал, что в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов. Банк уточнял, что большая часть этих денег была получена нелегально клиентами из России, Великобритании, а также Украины, Азербайджана и других стран СНГ.
Прайм: последние новости
"Газпром" оспаривает решение суда о списании 9,3 млрд руб долга населения Чечни ЦБ утвердил план по предупреждению банкротства "Московского Индустриального банка" Евросоюз поддерживает требование Украины о соответствии договора на транзит газа праву ЕС
Комментарии
Компании , ФРС , Данске банк , ДОЙЧЕ Банк , Bank of America , Минюст РФ , Минфин , Bloomberg , Wall Street Journal
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Газпрому навязывают заботу об украинской трубе1
Когда начнется слежка за деньгами россиян146
Названа сумма долга россиян перед «Газпромом»3
ЦБ резко увеличил закупки валюты для Минфина1
Владельцам электроплит отменят льготы464
Видео
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
03:43
Украина провалила сделку по газу
Экономика Статьи
01:00
Когда начнется слежка за деньгами россиян
Личный счет Статьи
02:06
Россиянам готовят «замену» Сбербанка
Личный счет
00:38
Депутаты предложили простить всем россиянам долги за ЖКХ
Экономика
04:18
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» сливаются
Компании Другое
00:38
Власти отказались прощать россиянам долги по ЖКХ
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение