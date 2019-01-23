Правительство работает в закрытом режиме по ряду приватизационных сделок

Правительство РФ работает в закрытом режиме по ряду приватизационных сделок, в том числе с иностранными партнерами, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе Всемирного экономического форума.

"Мы работаем над целым рядом различных сделок. Мы работаем в закрытом формате. Когда вы готовите сделки, это не должно быть публичным, не нужно это обсуждать публично, с кем мы ведем переговоры, о чем мы говорим", — сказал Орешкин, выступая на сессии "Сохраним Россию конкурентоспособной".

"Есть целый ряд активов, которые станут позитивными для российской экономики, на наш взгляд, если поступят дополнительные инвестиции также и со стороны иностранных партнеров. Мы работаем с ними над этими активами", — добавил министр.