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Костин назвал причину осложнения отношений России и США 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Основной причиной осложнения отношений между США и Россией является нарастающий раскол в американском обществе, отражающийся в противостоянии между президентом США и Конгрессом, считает президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.
"Я думаю, что это стало внутриполитическим вопросом США. Мне кажется, все это в большей степени отражение нарастающего раскола в американском обществе, противостояния между президентом и Конгрессом. Сейчас, по моему личному мнению, невозможно вести какие-то переговоры в данной ситуации. Да американцы и сами не стремятся к этому. Так что надо просто подождать и посмотреть, что будет через год-другой", — сказал Костин в интервью телекомпании CNN в Давосе.
По его мнению, у России "больше шансов" договориться с Европой.
"Конечно, европейские лидеры сейчас поглощены внутренними проблемами. Так, например, госпожа Мэй — "брекзитом", а господин Макрон — демонстрантами. Я считаю, что они должны решить эти вопросы. Но вообще, конечно, отношения между Россией и Евросоюзом — это действительно насущный вопрос", — глава ВТБ.
В ответ на вопрос, где ВТБ будет теперь искать новые возможности для бизнеса, Костин напомнил, что банк всегда был ориентирован, в первую очередь, на Россию.
"Я бы сказал, что 90% нашего бизнеса находится в нашей стране. В прошлом году мы показали очень хороший результат: у нас рекордно высокая прибыль, и другие показатели тоже хорошие. Так что мы продолжим просто двигаться дальше в этом направлении. Будем ориентироваться на российский рынок. Как нам кажется, у российской экономики есть еще очень большой потенциал. Я считаю, что мы можем расти намного быстрее и добиваться более высоких показателей", — пояснил он.
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Комментарии
Компании , Экономика , Андрей Костин , Банк ВТБ , ЕС
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