Костин назвал причину осложнения отношений России и США

Андрей Костин. Основной причиной осложнения отношений между США и Россией является нарастающий раскол в американском обществе, отражающийся в противостоянии между президентом США и Конгрессом, считает президент — председатель правления ВТБ

"Я думаю, что это стало внутриполитическим вопросом США. Мне кажется, все это в большей степени отражение нарастающего раскола в американском обществе, противостояния между президентом и Конгрессом. Сейчас, по моему личному мнению, невозможно вести какие-то переговоры в данной ситуации. Да американцы и сами не стремятся к этому. Так что надо просто подождать и посмотреть, что будет через год-другой", — сказал Костин в интервью телекомпании CNN в Давосе.

По его мнению, у России "больше шансов" договориться с Европой.

"Конечно, европейские лидеры сейчас поглощены внутренними проблемами. Так, например, госпожа Мэй — "брекзитом", а господин Макрон — демонстрантами. Я считаю, что они должны решить эти вопросы. Но вообще, конечно, отношения между Россией и Евросоюзом — это действительно насущный вопрос", — глава ВТБ.

В ответ на вопрос, где ВТБ будет теперь искать новые возможности для бизнеса, Костин напомнил, что банк всегда был ориентирован, в первую очередь, на Россию.