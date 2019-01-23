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Глава ВТБ категоричеки опроверг связь банка с проектами Трампа 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава ВТБ Андрей Костин категорически опроверг утверждение американского политика Феликса Сейтера о том, что ВТБ имел намерение профинансировать проект Дональда Трампа, в момент когда он был еще кандидатом в президенты США по строительства небоскреба Trump Tower в Москве. Такое заявление глава российской кредитной организации сделал в эфире CNN.
«Если он действительно это говорил, то он лжец и мошенник. Это все, что я могу добавить по этому поводу. Банк ВТБ вообще никогда не слышал про этот проект, никогда!» — подчеркнул Костин. «Я не знаю, почему он (Сейтер — прим. »Ленты.ру») врет и кто ему посоветовал это делать, но это уже другая история», — отметил глава ВТБ.
По словам Костина, ВТБ никогда не имел никаких дел с Сейтером.
«Господин Сейтер не знает вообще ничего про Россию. Он просто мелкий мошенник. Он очень плохо знает Россию. Насколько я понимаю из американской прессы, в США его судили и признали виновным в каких-то преступлениях. Так что он — никто. Он просто человек, которого, возможно, кто-то использует в своих интересах», — подытожил Костин.
При этом он отметил, что скандал, который начался в США после заявлений Феликса Сейтера никак не сказался на бизнесе ВТБ, потому что деловые партнеры кредитной организации скептически отнеслись к заявлениям американского политика.
В марте 2018 года конгрессмены-демократы опубликовали письма, которые Майкл Коэн (бывший адвокат Дональда Трампа — прим. «Ленты.ру») получал от человека по имени Феликс Сейтер. В них говорилось, в частности, что глава ВТБ согласился профинансировать московский проект Трампа.
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Комментарии
Компании , Андрей Костин , Дональд Трамп , Банк ВТБ , CNN , Lenta.ru
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