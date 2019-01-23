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В России нет «зарплатного рабства», заявил глава ВТБ 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сегодня идет большая конкуренция за работу с населением, но любой сотрудник вправе самостоятельно выбирать для себя "зарплатный банк", заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Я не вижу, что существует некое рабство, так называемое. Потому что сегодня любой сотрудник вправе выбирать себе банк, и так оно и происходит. И даже если зарплату начисляют на один банк, то эти деньги могут в течение нескольких минут или часов перевестись в другой банк", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
"Можно сказать другое, что сегодня, конечно, идет большая конкуренция за работу с частными лицами. И банки, когда кредитуют сегодня предприятия, они стараются договориться о том, чтобы получить и зарплатных клиентов к себе. Но повторяю, это делается на добровольной основе… Про рабство уж точно нельзя говорить", — заключил глава ВТБ.
На сложившуюся монополизацию в сегменте "зарплатных проектов" на текущей неделе обратили внимание зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин и глава "Тинькофф банка" Оливер Хьюз. В качестве одного из способов снизить монополию госбанков на рынке Сенин предложил создать в РФ централизованный зарплатный реестр. В свою очередь, в Совкомбанке сообщили РИА Новости, что банки направят коллективное обращение ЦБ РФ о создании такого реестра.
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Компании , Оливер Хьюз , Андрей Костин , Банк ВТБ , Совкомбанк , Тинькофф банк , Центральный банк России , Альфа-банк , РИА Новости
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