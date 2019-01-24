Центробанку станет проще бороться с рекламой финансовых пирамид

Сайты финансовых пирамид, а также их реклама в Интернете вскоре могут начать блокировать по инициативе Банка России в досудебном порядке. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на пленарном заседании Государственной Думы 24 января. Без суда и следствия

Авторами инициативы, разработанной во исполнение поручения Президента, стали сенаторы и депутаты во главе со спикерами обеих палат парламента Валентиной Матвиенко Вячеславом Володиным . В конце прошлого года законопроект о досудебной блокировке сайтов с рекламой финансовых пирамид был направлен в Госдуму, а 21 января три профильных комитета одобрили его к рассмотрению палатой в первом чтении.

«Одной из целей Банка России является защита прав и законных интересов граждан Российской Федерации — потребителей финансовых услуг, предотвращение прямых финансовых потерь в результате использования сайтов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих противоправную информацию, а также повышение доверия к деятельности финансовых организаций и финансовому рынку Российской Федерации в целом», — отмечают законодатели в пояснительной записке к документу.

Председатель бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин рассказал « Парламентской газете », как, по мнению парламентариев, должен выглядеть алгоритм борьбы с рекламой мошеннических сайтов. «ЦБ станет собирать всю доказательную базу того, что данная компания является финансовой пирамидой, и обращаться в Роскомнадзор , который наделён полномочиями по блокировке интернет-ресурсов. Раньше такая возможность отсутствовала. Для блокировки сайтов Центробанк должен был обращаться в суд, а за это время финансовая пирамида могла, например, полностью изменить свой облик, сделав ребрендинг», — пояснил сенатор.

Пока в досудебном порядке закрыть сайты с рекламой финансовых мошенников нельзя. Сейчас эти меры действуют только в отношении ресурсов, содержащих детскую порнографию, экстремистские материалы, информацию о получении и производстве наркотиков, способах самоубийства, рекламу онлайн-казино. Потребители просят ускориться

По словам председателя правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, пока россияне доверили финансовым пирамидам не слишком большой объём сбережений — не более одного процента. Однако проблема есть, и она нарастает. Финансовые мошенники активно рекламируются в Интернете, делая свои услуги всё более популярными.

«С целью профилактики этот закон нужно быстрее принимать. Центральный банк как мегарегулятор должен иметь возможность на ранней стадии, ещё до появления жертв, блокировать сайты таких «финансовых компаний», — уверен Янин.

Как распознать финансовую пирамиду Можно выделить четыре признака: 1. Высокие процентные ставки — могут обещать от 30 до 200% дохода. 2. Агрессивная реклама в Интернете, СМИ, СМС-рассылки. 3. Замалчивание возможных рисков. 4. Прибыль за счёт привлечения других граждан. Он напомнил, что основными признаками финансовых пирамид является обещание высоких и гарантированных доходов (выше 20 процентов годовых), а также отсутствие у компании какой-либо хозяйственной деятельности. Таким образом выплата дохода инвесторам осуществляется исключительно за счёт денег новых привлечённых клиентов.

Чтобы собрать больше средств, организаторы финансовых пирамид первое время производят выплаты (если этого не сделать, то об обмане сразу станет известно и приток денег прекратится), а потом пирамида «схлопывается». Мошенники забирают привлечённые деньги и скрываются, а вкладчики остаются ни с чем.

Справка

Финансовая пирамида — система обеспечения дохода членам структуры за счёт постоянного привлечения денежных средств новых участников: доход первым участникам пирамиды выплачивается за счёт средств последующих. В большинстве случаев истинный источник получения дохода скрывается, вместо него декларируется вымышленный или малозначимый. Именно подмена или сокрытие информации являются мошенничеством.

Как правило, основатели финансовой пирамиды обещают инвесторам высокую доходность, которую невозможно поддерживать длительное время. При этом погашение обязательств пирамиды перед всеми участниками является заведомо невыполнимым.