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Гендиректора Apple насмешил вопрос про Яндекс. Телефон 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Гендиректор производителя iPhone, американской корпорации Apple, Тим Кук рассмеялся в ответ на вопрос про то, что он думает о Яндекс. Телефоне.
Кук впервые принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. В коридорах форума корреспонденту РИА Новости удалось спросить его, слышал ли он про Яндекс. Телефон и что думает про него.
"Я не слышал про него", — рассмеялся Кук в ответ на вопрос.
"Яндекс" начал продажи своего смартфона с голосовым помощником "Алиса" в начале декабря. Телефон работает на ОС Android 8.1, оснащен двумя основными камерами (разрешением 16 Мп и 5 Мп) и одной фронтальной (5 Мп), восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 630, 4 Гб оперативной памяти и экраном с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160x1080 точек.
Есть система бесконтактной оплаты покупок, телефон поддерживает платежные системы "Яндекс. Деньги" и Google Pay. Устройство имеет слоты для двух sim-карт. Мощность аккумулятора — 3050 мАч, что позволит "Яндекс. Телефону" работать до 24 дней в режиме ожидания, до 10 часов при работе в интернете через Wi-Fi и до 90 часов музыки. Цена смартфона составляет 17,99 тысячи рублей.
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Компании , Тим Кук , Яндекс.Деньги , Яндекс , Apple , Google , РИА Новости
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