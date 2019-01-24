Две американские компании предупредили о сокращениях, которые произойдут в ближайшие дни.
Американская корпорация Apple и медиакомпания BuzzFeed объявили о массовых сокращениях: каждая компания уволит около двухсот своих сотрудников.
В Apple отметили, что сокращения коснутся штата подразделения по разработке беспилотников Project Titan. В компании также отметили, что уволены будут не все, некоторых работников просто переведут в другие подразделения компании. В общей сложности речь идет о 200 сотрудниках, но какое конкретно число уволят, в компании не сообщают.
В свою очередь медиакомпания BuzzFeed заявила, что сократит порядка 220 сотрудников из полутора тысяч. Такое решение руководство приняло, чтобы уменьшить расходы. Сотрудники узнают точную информацию о сокращениях не позднее 28 января 2019 года, пишет VC.ru.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, несколько дней назад стало известно, что компания Tesla сократит семь процентов работников, это более трех тысяч рабочих мест. На такие меры Илон Маск пошел, чтобы сократить расходы и сделать электромобили по-настоящему доступными для граждан.