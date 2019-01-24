Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
66.10
74.80
74.95
Прогноз
28.01 – 04.02
$
65.19
76.26
Индексы и котировки Brent
60.70
–0.44 Золото
1279.27
–0.03 РТС
1187.41
–0.20
Динамика валют
EUR / USD
24.01
1.1348
–0.0150
10.01
1.1498
21.01
10.01
28.12

Apple и BuzzFeed объявили о сокращениях: речь идет о 400 сотрудниках 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Две американские компании предупредили о сокращениях, которые произойдут в ближайшие дни.
Американская корпорация Apple и медиакомпания BuzzFeed объявили о массовых сокращениях: каждая компания уволит около двухсот своих сотрудников.
В Apple отметили, что сокращения коснутся штата подразделения по разработке беспилотников Project Titan. В компании также отметили, что уволены будут не все, некоторых работников просто переведут в другие подразделения компании. В общей сложности речь идет о 200 сотрудниках, но какое конкретно число уволят, в компании не сообщают.
В свою очередь медиакомпания BuzzFeed заявила, что сократит порядка 220 сотрудников из полутора тысяч. Такое решение руководство приняло, чтобы уменьшить расходы. Сотрудники узнают точную информацию о сокращениях не позднее 28 января 2019 года, пишет VC.ru.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, несколько дней назад стало известно, что компания Tesla сократит семь процентов работников, это более трех тысяч рабочих мест. На такие меры Илон Маск пошел, чтобы сократить расходы и сделать электромобили по-настоящему доступными для граждан.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Газпром» подтвердил информацию о миллиардных долгах Чечни «Нездоровая тенденция». Эксперт прокомментировал возможное списание долгов за газ с регионов Одна из крупнейших сделок: «Красное&Белое» объединится с «Дикси» и «Бристолем»
Комментарии
Компании , Илон Маск , Apple , ФедералПресс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» отказался простить Чечне долги1
Греф объяснил порочность санкций1
Кому выгодно введение нормы на электричество9
Названа дата запуска «альтернативы Сбербанку»16
Как заработать первый миллион после 401
Видео
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика Статьи
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
33:31
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне
Экономика
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
03:24
Меркель приняла решение по поставкам российского газа
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
03:43
Украина провалила сделку по газу
Экономика Статьи
01:00
Когда начнется слежка за деньгами россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение