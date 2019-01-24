Apple и BuzzFeed объявили о сокращениях: речь идет о 400 сотрудниках

Две американские компании предупредили о сокращениях, которые произойдут в ближайшие дни.

Американская корпорация Apple и медиакомпания BuzzFeed объявили о массовых сокращениях: каждая компания уволит около двухсот своих сотрудников.

В Apple отметили, что сокращения коснутся штата подразделения по разработке беспилотников Project Titan. В компании также отметили, что уволены будут не все, некоторых работников просто переведут в другие подразделения компании. В общей сложности речь идет о 200 сотрудниках, но какое конкретно число уволят, в компании не сообщают.

В свою очередь медиакомпания BuzzFeed заявила, что сократит порядка 220 сотрудников из полутора тысяч. Такое решение руководство приняло, чтобы уменьшить расходы. Сотрудники узнают точную информацию о сокращениях не позднее 28 января 2019 года, пишет VC.ru.