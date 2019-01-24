«Ростелеком» может получить полный контроль над Tele2, сообщили СМИ

"Ростелеком" может стать единственным владельцем сотовой компании "Т2 РТК холдинг", которая работает под брендом Tele2 , госкомпания уже согласовала такую сделку с акционерами Tele2, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник.

При этом федеральный чиновник сообщил изданию, что Росимущество подготовило директиву, одобряющую увеличение доли "Ростелекома" до 100%. Запрос от "Ростелекома" на подготовку директивы в Росимущество не поступал, заявил газете представитель ведомства. Минэкономразвития такую директиву не получало, как и ФАС ходатайство на сделку, сообщили их представители. Представители "Ростелекома" и Tele2 отказались от комментариев.

Сергей Либин. Для сделки с "Ростелекомом" весь "Т2 РТК холдинг" оценен в 240 миллиардов рублей, отметили изданию знакомый членов совета директоров Tele2 и знакомый сотрудников акционеров "Ростелекома". Однако, по словам последнего, речь идет лишь об увеличении пакета "Ростелекома" до контрольного, а не до 100%. С учетом долга стоимость Tele2 может составить 200 миллиардов рублей, подсчитала аналитик БКС Мария Суханова. С оценкой в 200 миллиардов рублей согласен и аналитик Райффайзенбанка

Сейчас "Ростелеком" собирается оплатить покупку 55% Tele2 квазиказначейскими акциями и деньгами, а также, возможно, привлечь кредит (в каком банке и на каких условиях, неизвестно), уверяет человек, знающий параметры сделки от членов совета директоров Tele2. 12,01% уставного капитала "Ростелекома" (10,49% обыкновенных акций и 30,79% привилегированных) принадлежит его "дочке" "Мобител", указано на сайте госкомпании. Рыночная стоимость этого пакета в среду составляла около 23,6 миллиарда рублей.