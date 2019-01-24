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ВТБ и Сбербанк задумались о создании региональной авиакомпании 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВТБ в ближайшее время обсудит со Сбербанком и правительством детальный план создания региональной авиакомпании, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
«Нам нужно с (Германом) Грефом собраться после Давоса, понять дальнейший план действий. Если мы рекомендации консультантов в принципе принимаем, дальше нужно создать рабочую группу и уже вместе договариваться с (вице-премьером Максимом) Акимовым и (министром транспорта Евгением) Дитрихом, что мы дальше придем и начнем заниматься этим совместно», — отметил Костин, передает ТАСС.
Он добавил, что привлеченные иностранные консультанты представили доклад по проекту в декабре 2018 года. «Нами совместно со Сбербанком были найдены консультанты международные, которые представили доклад мне ближе к концу декабря прошлого года. Соответственно, я его прочитал, я не знаю, прочитал ли его еще Герман Оскарович», — сказал Костин.
«Нам государство не приказывало, не показывало и, более того, государство жалуется, что шум идет, а мы даже ни разу не проинформировали. Просто пока нет еще концепции, принцип один должен быть такой (в концепции). Мы можем дать деньги, мы можем закупить самолеты, мы можем дать в лизинг, но государство обязано поддержать. Во всем мире, даже в Америке региональная авиация субсидируется государством», — сказал Костин.
В конце прошлого года сообщалось, что новая региональная авиакомпания под названием «Губернские авиалинии» может появиться в Центральной России.
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Компании , Андрей Костин , Банк ВТБ , Сбербанк России , ИТАР-ТАСС
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