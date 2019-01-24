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В «Газпроме» заявили, что компания индивидуально работает с каждым должником в Чечне 

ТАСС 2 часа назад
ГРОЗНЫЙ, 24 января. /ТАСС/. "Газпром межрегионгаз Грозный" проводит индивидуальную работу по задолженностям за газ с каждым абонентом, сообщил ТАСС в четверг заместитель генерального директора по реализации газа компании Рустам Амерханов.
Работа по инвентаризации долгов, по словам Амерханова, проводится ежедневно. "Более 286 тыс. абонентов в Чеченской Республике, и по каждому надо провести данную инвентаризацию, это стандартная работа. Она [работа по инвентаризации] проводится ежедневно, одним махом ничего не списывается. Мы работаем, принимаются по каждому потребителю судебные решения, и после этого решают, списывается или не списывается [задолженность]", — сказал он.
Амерханов отметил, что компания не намерена отзывать апелляционную жалобу на решение суда о списании долга. "Если приняли решение, это не значит, что эта сумма будет просто так списываться. Мы этого не допустим", — пояснил он.
Ранее районный суд Грозного удовлетворил иск зампрокурора Чечни к компании "Газпром межрегионгаз Грозный" о списании дебиторской задолженности от реализации газа для населения, по которой срок исковой давности истек. "Газпром межрегионгаз Грозный" подал жалобу на решение суда. В Генпрокуратуре России сообщили о необоснованности иска республиканской прокуратуры.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "Газпром межрегионгаз Грозный" при поддержке региональных властей завершает инвентаризацию дебиторской задолженности в районах Чечни и проводит разъяснительную работу с населением. Он также отметил, что в решении суда Заводского района Грозного сумма задолженности за газ не прописана.
ТАСС: последние новости
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Комментарии
Компании , Рамзан Кадыров , Газпром , Газпром Межрегионгаз , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС
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