В «Газпроме» заявили, что компания индивидуально работает с каждым должником в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 24 января. / ТАСС /. "Газпром межрегионгаз Грозный" проводит индивидуальную работу по задолженностям за газ с каждым абонентом, сообщил ТАСС в четверг заместитель генерального директора по реализации газа компании Рустам Амерханов.

Работа по инвентаризации долгов, по словам Амерханова, проводится ежедневно. "Более 286 тыс. абонентов в Чеченской Республике, и по каждому надо провести данную инвентаризацию, это стандартная работа. Она [работа по инвентаризации] проводится ежедневно, одним махом ничего не списывается. Мы работаем, принимаются по каждому потребителю судебные решения, и после этого решают, списывается или не списывается [задолженность]", — сказал он.

Амерханов отметил, что компания не намерена отзывать апелляционную жалобу на решение суда о списании долга. "Если приняли решение, это не значит, что эта сумма будет просто так списываться. Мы этого не допустим", — пояснил он.

Ранее районный суд Грозного удовлетворил иск зампрокурора Чечни к компании "Газпром межрегионгаз Грозный" о списании дебиторской задолженности от реализации газа для населения, по которой срок исковой давности истек. "Газпром межрегионгаз Грозный" подал жалобу на решение суда. В Генпрокуратуре России сообщили о необоснованности иска республиканской прокуратуры.