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«Газпром» сократит инвестиции в экспортные трубопроводы 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В 2019 году капиталовложения «Газпрома» в постройку газопровода «Северный поток — 2» сократятся в 1,7 раза. Они составят 53,2 млрд рублей против 92,2 млрд рублей в прошлом году
Как следует из материалов компании, в проект газопровода «Сила Сибири» будет инвестировано 147,53 млрд рублей. Инвестиции в этот проект в 2018 году составили 219,04 млрд рублей, а в 2017 году — 158,8 млрд рублей.
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Также сократятся вложения в газопровод «Турецкий поток», в 2019 году планируется инвестировать 26,03 млрд рублей против 172,45 млрд рублей в прошлом и 92,8 млрд рублей в 2017 году.
Инвестиции «Газпрома» в газопровод «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» в 2019 году — 44,155 млрд рублей. Общая стоимость проекта составляет 67,943 млрд рублей.
Как ранее писал News.ru, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказывал, что компания построила более 20% нового морского газопровода «Северный поток — 2».
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Комментарии3
Компании , Экономика , Алексей Миллер , Газпром
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