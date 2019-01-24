Российский бизнес ушел в пике

Количество новых коммерческих организаций за 2018 год снизилось на 18,9 процентов и составило всего лишь 316,9 тысяч юрлиц. Такие данные приводит агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Параллельно со снижением регистрации новых юридических лиц, ФНС фиксирует рост ликвидации коммерческих структур. За 2018 год их число выросло на 9,1 процента и достигло 73,9 тысячи. Из них ликвидированы по причине банкротства — 9,8 тысячи компаний. При этом общее число коммерческих структур, которые прекратили деятельность за 2018 год, составило 644,1 тысячи компаний — это на 4,3 процента больше, чем в 2017 году.

Общее же количество компаний, согласно данным ФНС, по итогам 2018 года упало с 3,729 миллиона до 3,459 миллиона. Падение составило 7,3 процента. А общее количество всех юридических лиц в государственном реестре упало на 6,5 процента: с 4,371 миллиона до 4,085 миллиона.