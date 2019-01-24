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«Газпром» подал иск к россиянину на 28 млн рублей 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Жителю Тюменской области Антону Шестакову предложили «врезаться в трубу» более чем за 28 млн рублей. Об этом сам Шестаков рассказал изданию Ura.ru.
Житель села Пахомово Ишимского района Тюменской области Антон Шестаков решил провести домой газ. Он обратился в ресурсоснабжающую организацию и получил расчет на подключение с суммой, превышающей 28 млн рублей.
Шестаков отметил, что его поселок газифицирован, и труба с природным газом проходит возле его дома.
В ресурсоснабжающей организации подтвердили правильность расчетов и заявили, что такая сумма возникла из-за того, что в Ишиме и Ишимском районе недостаточно мощностей, чтобы подключить Шестакова, и нужно строить дополнительные линии от Карасульского газорегуляторного пункта, который находится в 40 км от села Пахомово.
Издание запросило официальный комментарий в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Север», однако на момент публикации он еще не был готов.
Комментарии215
Компании , Экономика , Антон Шестаков , Газпром , РИА Ura.ru
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