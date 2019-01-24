«Газпром» подал иск к россиянину на 28 млн рублей

Житель села Пахомово Ишимского района Тюменской области Антон Шестаков решил провести домой газ. Он обратился в ресурсоснабжающую организацию и получил расчет на подключение с суммой, превышающей 28 млн рублей.

Шестаков отметил, что его поселок газифицирован, и труба с природным газом проходит возле его дома.

В ресурсоснабжающей организации подтвердили правильность расчетов и заявили, что такая сумма возникла из-за того, что в Ишиме и Ишимском районе недостаточно мощностей, чтобы подключить Шестакова, и нужно строить дополнительные линии от Карасульского газорегуляторного пункта, который находится в 40 км от села Пахомово.

Издание запросило официальный комментарий в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Север», однако на момент публикации он еще не был готов.