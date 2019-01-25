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Глава ВТБ рассказал, как банк приспособился жить под санкциями 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Группа ВТБ, пропавшая под американские санкции, имеет достаточно ликвидности и прибыли, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу Fox на полях форума в Давосе. Он напомнил, что в отношении организации действуют две ограничительные меры — невозможность получать кредиты на Западе и продавать американским и европейским инвесторам новые выпуски акций.
"При этом у нас достаточно ликвидности в России, и у нас достаточно прибыли, чтобы увеличивать свой капитал. Конечно, мы были бы рады вернуться на американский или международный рынки. Мы хотели бы иметь возможность продавать акции и продолжить нашу приватизацию. Но такой возможности сейчас нет. Поэтому мы продолжаем работать, мы сосредоточились на развитии нашего бизнеса, в основном в России", — сказал Костин.
Он отметил, что не ожидает, что в ближайшие десять лет отношения между Россией и США могут улучшиться, а Дональд Трамп, даже если и хотел бы улучшения отношений, не сможет этого сделать.
Сегодня в Давосе проходит заключительный день форума, начавшегося 22 января. Основная его тема — глобализация. На форум по внутренним причинам не приехали, в частности, президент США, глава Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Тереза Мэй.
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Компании , Тереза Мэй , Андрей Костин , Дональд Трамп , Банк ВТБ
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