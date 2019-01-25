В «Черкизово» объяснили рост цен на курицу

По данным Минсельхоза РФ, средневзвешенная цена сельхозпроизводителей России на мясо птицы на 17 января составила 117,2 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 21,8% к аналогичному периоду прошлого года, но снизившись на 0,2% к концу декабря. По данным Росстата, средние потребительские цены на мясо птицы на 14 января выросли на 22,4% в годовом выражении и на 0,8% с начала 2019 года, составив 152,71 рубля за килограмм.

"Помимо низкой ценовой базы, на стоимость мяса птицы на рынке значительное влияние оказало изменение курса доллара. В январе 2018 года доллар стоил 55-56 рублей, что на 20% ниже января 2019 года", — сообщил в свою очередь глава "Черкизово".

По его словам, стоимость мяса птицы полностью складывается из компонентов, которые зависят от валютных курсов. "Рост цен на аминокислоты, премиксы, соевый шрот сказался на стоимости конечной продукции. Наблюдается корреляция роста валютного курса и стоимости продукции", — пояснил Михайлов.