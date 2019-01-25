Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.14
$
66.40
75.05
75.30
Прогноз
28.01 – 04.02
$
66.23
75.47
Индексы и котировки Brent
61.21
+0.41 Золото
1283.62
–0.04 РТС
1184.65
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
25.01
1.1344
–0.0119
11.01
1.1463
22.01
11.01
30.12

В «Черкизово» объяснили рост цен на курицу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Курс доллара и низкие цены прошлого года повлияли на рост стоимости мяса птицы на российском рынке, сообщил РИА Новости гендиректор группы "Черкизово", одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, Сергей Михайлов.
По данным Минсельхоза РФ, средневзвешенная цена сельхозпроизводителей России на мясо птицы на 17 января составила 117,2 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 21,8% к аналогичному периоду прошлого года, но снизившись на 0,2% к концу декабря. По данным Росстата, средние потребительские цены на мясо птицы на 14 января выросли на 22,4% в годовом выражении и на 0,8% с начала 2019 года, составив 152,71 рубля за килограмм.
"Помимо низкой ценовой базы, на стоимость мяса птицы на рынке значительное влияние оказало изменение курса доллара. В январе 2018 года доллар стоил 55-56 рублей, что на 20% ниже января 2019 года", — сообщил в свою очередь глава "Черкизово".
По его словам, стоимость мяса птицы полностью складывается из компонентов, которые зависят от валютных курсов. "Рост цен на аминокислоты, премиксы, соевый шрот сказался на стоимости конечной продукции. Наблюдается корреляция роста валютного курса и стоимости продукции", — пояснил Михайлов.
"И, конечно, очень низкая ценовая база на мясо птицы — стоимость в прошлом году была неадекватна рынку", — заключил гендиректор "Черкизово".
Последние новости
Кадыров предостерег толкнувшего Скабееву украинского депутата В Крыму отвергли требования ПАСЕ по Керченскому проливу Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Комментарии2
Компании , Сергей Михайлов , Черкизово , РИА Новости
Читайте также
Видео
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика Статьи
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
33:31
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне
Экономика
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
03:24
Меркель приняла решение по поставкам российского газа
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
03:43
Украина провалила сделку по газу
Экономика Статьи
01:00
Когда начнется слежка за деньгами россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение