Премьер Польши признал невозможность остановить «Северный поток — 2»

Премьер-министр Польши заявил, что помешать строительству "Северного потока — 2" уже не получится.

Как отметил политик в интервью изданию Interia, невозможно запретить строительство газопровода, поскольку Россия является мировой державой, а Германия — четвертая экономика в мире.

При этом Моравецкий подчеркнул, что считает реализацию проекта "эгоистичной". По словам польского премьера, необходима помощь союзников, которые бы четко высказались против "Северного потока — 2".

"Мы считаем, что это противоречит европейским правилам. Мы также считаем, что это противоречит гарантиям безопасности для Украины и для Польши", — заявил он.

Споры о "Северном потоке — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку газопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море.

И Германия, и Россия неоднократно отмечали, что проект преследует исключительно коммерческие цели. При этом Ангела Меркель Владимир Путин отмечали, что газопровод не предполагает прекращение транзита российского "голубого топлива" через территорию Украины.