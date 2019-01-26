Премьер-министр Польши заявил, что помешать строительству "Северного потока — 2" уже не получится.
Как отметил политик в интервью изданию Interia, невозможно запретить строительство газопровода, поскольку Россия является мировой державой, а Германия — четвертая экономика в мире.
При этом Моравецкий подчеркнул, что считает реализацию проекта "эгоистичной". По словам польского премьера, необходима помощь союзников, которые бы четко высказались против "Северного потока — 2".
"Мы считаем, что это противоречит европейским правилам. Мы также считаем, что это противоречит гарантиям безопасности для Украины и для Польши", — заявил он.
Споры о "Северном потоке — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку газопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море.
И Германия, и Россия неоднократно отмечали, что проект преследует исключительно коммерческие цели. При этом Ангела Меркель и Владимир Путин отмечали, что газопровод не предполагает прекращение транзита российского "голубого топлива" через территорию Украины.
Против реализации проекта выступают США, которые навязывают Европе поставки сжиженного природного газа. В Вашингтоне утверждают, что проект имеет политическую ориентированность. Об этом также заявляют в Польше, Латвии и Литве. В Киеве тоже враждебно воспринимают строительство газопровода. В начале месяца глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что проект "убивает Украину", поскольку снижение транзита российского газа через территорию этой страны якобы грозит потерей не только прибыли, но и гарантии защиты от "российской агрессии".