«Лишимся российского газа»: Киев испугался «Турецкого потока»

Новый газопровод из России в Турцию через Черное море «Турецкий поток» является самой большой опасностью для Киева, рассказали в Стратегической группе при правительстве Украины . По словам экспертов, в скором времени Киев, вероятно, полностью лишится транзита российского газа. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом указал на важность «Турецкого потока» для Европы.

В Киеве назвали «Турецкий поток» — новый экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море — самой большой опасностью для Украины. Об этом заявил эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман.

По его словам, «Турецкий поток» для Киев губительнее, чем «Северный поток — 2» (газопровод из России в Европу через Балтийское море), так как после его окончательного запуска Киев полностью лишится транзита российского газа, передает ФАН.

Как заверил аналитик, посредством СП-2 невозможно поставлять российский газ в Южную Европу. Это даст Киеву шансы сохранить значительную часть транзита. Но после запуска всей цепочки «Турецкого потока» энергоноситель из России будет идти в Италию, Францию и на Балканы в обход Украины.

Эксперт отметил, что в случае со строительством СП-2 против проекта помимо Украины выступают США, а вот в случае с «Турецким потоком» интересы Киева и Вашингтона не совпадают.

Три дня назад президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в Москве в ходе переговоров обсудили и вопросы экономического сотрудничества, в частности строительство газопровода «Турецкий поток», передает НСН.

Ввод в эксплуатацию нового газового маршрута будет иметь большое значение не только для энергобезопасности Турции, но и для южной и юго-восточной Европы, добавил российский лидер.

Днем ранее стало известно, что газовые переговоры в Брюсселе между Киевом, Москвой и Еврокомиссией вскрыли еще больше противоречий между сторонами, чем прежде. Россия и Украина назвали свои условия продолжения отношений, во многом противоречащие друг другу.

После того как встреча в трехстороннем формате завершилась, к журналистам вышли представители сторон, при этом каждый общался преимущественно с представителями СМИ своей страны.

Министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» назвал базовые условия подписания нового транзитного контракта с Украиной, какими их видит российская сторона.

«Транзитный контракт будет обсуждаться, но базовым условием является его коммерческая привлекательность. То есть создание таких экономических условий, которые были бы конкурентоспособны по отношению к другим направлениям — тому же «Северному потоку», «Турецкому потоку», — уточнил глава ведомства.

Таким образом, российская сторона дала понять Киеву, что не настроена на повышение транзитной ставки, и намекнула на существование альтернативных газотранспортных маршрутов.

Со своей стороны глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что главная задача Киева — это сохранение транзита газа через Украину. Действующий контракт между сторонами истекает 31 декабря 2019 года, и возможность заключения нового пока обсуждается в формате консультаций.

«Мы будем иметь объемы, а если (они) не будут предоставляться, то мы будем получать деньги, если российская сторона не будет выполнять свои обязательства», — подчеркнул глава «Нафтогаза».

При этом большинство экспертов склоняются к тому, что «Газпром» не воспринимает всерьез украинскую сторону, так как в стране грядут большие перемены:

в ближайшее время пройдут президентские и парламентские выборы, а 22 марта истекает и контракт действующего главы «Нафтогаза».

В середине нынешнего месяца Владимир Путин заявил, что Евросоюз должен гарантировать своим членам, что Брюссель не будет препятствовать поставкам российского газа в Европу через «Турецкий поток». Об этом он сказал в интервью сербской газете «Политика».

Путин напомнил, что Россия в данный момент прорабатывает несколько вариантов продолжения сухопутной транзитной нитки «Турецкого потока» в направлении Европы. Один из проектов предусматривает, что газ будет транспортироваться по маршруту «Болгария — Сербия — Венгрия» с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене.

«Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны — члены ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения «Турецкого потока» не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя», — подчеркнул российский лидер.

Он также добавил, что строительство газопровода по этому маршруту принесет пользу сербской экономике.