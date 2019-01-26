Британские Виргинские острова закрылись для фирм-однодневок

С этого года еще одной налоговой гаванью для российского бизнеса стало меньше. Британские Виргинские острова (BVI), популярный офшор с нулевым налогообложением для юрлиц, с 1 января этого года ввели критерии экономического присутствия для иностранных компаний.

Предполагается, что это создаст барьер для регистрации фирм-пустышек. Закон об экономическом присутствии вводит целый ряд новых требований для юридических лиц, претендующих на регистрацию в этой юрисдикции.

К компаниям предъявят целый ряд требований. В частности, нужно будет вести реальную деятельность на островах. Работать без «экономического присутствия» теперь невозможно.

Помимо введения требования об «экономическом присутствии», компании должны будут предоставлять финансовым властям любую информацию, «обоснованно необходимую» для проверки выполнения закона.

У тех компаний, которые уже зарегистрированы на Британских Виргинских островах, отнимут те преимущества, которые привлекали желающих иметь здесь «бюджетную» офшорную компанию. В частности, им предоставили короткий переходный период для приведения своей деятельности в соответствие с новым законом. В случае невыполнения этого условия компания потеряет регистрацию в юрисдикции.

«Новый закон ввел требования, по сути аналогичные требованиям, например, в Нидерландах, к критериям присутствия, определяющим наличие или отсутствие экономической деятельности в стране регистрации. Это означает, что у компании должен быть офис, персонал, достаточный для осуществления заявленной деятельности, а управление должно осуществляться с самого BVI. Санкции за несоответствие — штрафы и возможное исключение компании из реестра, а за непредоставление или фальсификацию данных о компании — ответственность вплоть до уголовного преследования», — поясняет управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов.

В прошлом году закрылась другая популярная у россиян налоговая юрисдикция — Кипр. На острове начали проверять счета россиян после инспекции острова минфином США . С владельцев счетов в кипрских банках стали требовать объяснить транзакции за последние 15 лет.

Как пояснил «Газете.Ru» глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков , практически все офшоры будут со временем «раскрываться». Это будет происходить в том числе под давлением финансовой «двадцатки». Кроме того, давят на офшоры и антиотмывочные меры ЕС , а также проверки со стороны США.

В результате держать деньги в офшорах стало дороже, а, значит, и менее выгодно, поясняет Анастасия Соснова , аналитик «Фридом Финанс».

В ближайшее время вести бизнес в офшоре в сравнении с респектабельной европейской юрисдикцией станет вообще невыгодно,

При этом, по оценкам компании CIS Management B. V., которая является лицензированным ЦБ Нидерландов регистратором компаний, в последнее время существенным образом сократились запросы на регистрацию фирм с наличием в структуре оффшорных юрисдикций, поясняет юрист. И этот тренд для реального бизнеса будет только расти, поскольку ужесточающиеся нормы ЕС вообще исключат из оборота операции с такими юрисдикциями, а следующим трендом станет приведение подконтрольных ЕС территорий к единым ставкам налогообложения, добавляет он.

По данным Thomson Reuters за сентябрь прошлого года, компании с пропиской на Британских Виргинских островах участвовали в сделках c российскими активами на $1,3 млрд

«Безусловно, требования по экономическому присутствию для иностранных компаний на Британских Виргинских островах окажутся неприемлемыми для множества российских компаний, имеющих «дочек» в этой офшорной зоне. Если сейчас расходы на формальное присутствие на островах минимальны, то необходимость содержать там пусть даже небольшой офис с незначительным по численности персоналом будет для большинства неприятным бременем», — говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Впрочем, по словам экспертов, вряд ли стоит ждать возвращения из-за этого денег в Россию. Несмотря на сложности за границей и усилия российских властей, в частности объявленную налоговую амнистию, россияне не очень активно возвращают капиталы на родину.

За 25 лет из России было выведено $1,3-1,5 трлн, а общая сумма возврата в Россию не превышает $100 млрд,