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Черную икру будут маркировать в России весь 2019 год 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Маркировка черной икры необходима, чтобы потребитель мог понимать, что это за товар и откуда он. На данном этапе процедура пройдет на условиях добровольного эксперимента, рассказал "Российской газете" руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
И сообщил, что уже подписано соглашение с компанией, которая государством определена как оператор по проведению маркировки и Союзом осетроводов. "Эксперимент будет идти на протяжении всего 2019 года, — уточнил глава Росрыболовства. — Надеемся отработать все механизмы — каким образом товар маркировать и контролировать этот процесс. По итогам сформируем нормативную базу и примем решение — делать ли маркировку обязательной, и на каких условиях".
Пока это касается только черной икры. "Посмотрим, — пояснил Илья Шестаков, — насколько сложным будет механизм, и как себя проявит уже действующая система электронной ветеринарной сертификации при прослеживаемости производства красной икры. На основании этого будем принимать решение".
По его словам, есть различия между черной и красной икрой с точки зрения добычи и реализации. Черная — может реализовываться только из аквакультурных хозяйств, где выращивают рыбу для производства икры. Здесь надо смотреть и контролировать объемы выращивания и реализации, чтобы исключить возможность легализации браконьерской икры, в том числе через аквакультурные хозяйства.
"А красную икру, — продолжает глава Росрыболовства, — получают из лососевых видов рыб, которых добывают в довольно большом количестве по разрешительным билетам. И опыт использования системы электронной ветеринарной сертификации Россельхознадзора "Меркурий" позволит нам понять — достаточно ли этого механизма прослеживаемости или все-таки потребуется маркировка".
Полностью интервью руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".
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